Зростання ВВП України сповільнилося у травні до 3,7%, – Мінекономіки

Міністерство економіки оцінює зростання внутрішнього валового продукту у травні на рівні 3,7% у порівнянні з травнем минулого року.

Як наголошують у Міністерстві економіки, попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, на стримування зростання економіки вплинуло збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії.

"Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури", – наголосила вона.

До того ж позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Водночас серед негативних факторів є значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання Росії знищити енергетичну інфраструктуру України.

За словами Свириденко, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Це відбувалось, як завдяки експортоорієнтованим виробництвам, так і через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали.

Зокрема, металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни. Також зростало виробництво соняшникової олії. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

"Водночас ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію", – наголосили у Мінекономіки.

Загалом за січень-травень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше Національний банк погіршив прогноз зростання економіки на 2024 рік з 3,6% до 3% через ворожі обстрілі по енергетичних об’єктах.

Як повідомлялося, за даними Світового банку, кількість українців, які живуть у бідності, з 2020 року зросла на 1,8 мільйона, що загалом становить 29% населення, оскільки вторгнення Росії продовжує руйнувати економіку країни.