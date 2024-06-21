Росія і Китай знайшли спосіб проводити фінансові розрахунки попри санкції США, – Reuters

Китай та Росія знайшли способи для проведення розрахунків між країнами попри посилення санкцій США.

Відповідної домовленості вдалося досягти під час візиту російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна минулого місяця, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела.

Зокрема, після візиту Путіна в прикордонних регіонах Китаю були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським компаніям відкривати рахунки нерезидентів (NRA). Цей варіант набув особливого значення після запровадження санкцій США проти філії російського банку ВТБ у Шанхаї.

"Після візиту (Путіна) в одній із провінцій Китаю з'явилися банки, які відкривають рахунки NRA для російських компаній на китайській території", – розповів співрозмовник агентства в одному із банків.

Інший співрозмовник уточнив, що з Росією все ще працюють лише кілька китайських банків, розташованих поблизу кордону на північному сході.

"Про...великі та середні банки сьогодні навіть не йдеться. Ніхто з них не працює з Росією. Це проблема, яку ми повинні справді визнати", – зауважило джерело.

Використання банків у прикордонних регіонах полегшує посередникам, які працюють від імені російських компаній, перерахунок коштів між ними. Схема, в якій задіяні невеликі банки з обмеженим бізнесом із західними країнами, також зменшує потенційні наслідки для Китаю

"Обхідний шлях, який залучає невеликі регіональні банки, які на даний момент можуть залишатися поза увагою санкцій США, показує, як Москві та Пекіну доводиться вживати все складніших кроків, щоб забезпечити продовження двосторонніх платежів, але в той же час потенційно піддавати деякі китайські фінансові компанії загрозі санкцій США, оскільки вони намагаються обійти обмеження", – зауважує Reuters.

Однак це вікно для здійснення платежів для російських компаній може звузитися. У Мінфіні США цього місяця повідомили, що вже працюють над виявленням менших китайських банків, які все ще допомагають обробляти транзакції для підприємство російського ВПК.

Нагадаємо, обсяги торгівлі між Росією та Китаєм у 2023 році зросли до рекордних $240 мільярдів. Підтримання потоку доходів і товарів, що має вирішальне значення для Кремля, залежить від забезпечення безперебійних платежів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.