Санкції працюють: "Московська біржа" примусово конвертує долари і євро клієнти в рублі

Російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

Конвертацію доларів США та євро у рублі проведуть до 28 червня 2024 року за центральним курсом, встановленим на 13 червня, передає російське інформагентство РБК.

13 червня, наступного дня після введення блокуючих санкцій США проти групи "Московської біржі", деякі російські брокери запроваджували обмеження на виведення валюти, а потім його зняли.

Джерела агентства на фінансовому ринку РФ пояснили, що проблеми з валютними залишками виникли у тих брокерів, які не встигли їх вивести з рахунків у НКЦ перед 12 червня. При цьому валюта, яка на момент введення санкцій лежала на рахунку брокера, опинилася в безпеці.

Читайте також: Санкції працюють: Центробанк Росії заявив про обвал імпорту через проблеми з платежами

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.