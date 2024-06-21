БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Санкції працюють: "Московська біржа" примусово конвертує долари і євро клієнти в рублі

рубль

Російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

Конвертацію доларів США та євро у рублі проведуть до 28 червня 2024 року за центральним курсом, встановленим на 13 червня, передає російське інформагентство РБК.

13 червня, наступного дня після введення блокуючих санкцій США проти групи "Московської біржі", деякі російські брокери запроваджували обмеження на виведення валюти, а потім його зняли.

Джерела агентства на фінансовому ринку РФ пояснили, що проблеми з валютними залишками виникли у тих брокерів, які не встигли їх вивести з рахунків у НКЦ перед 12 червня. При цьому валюта, яка на момент введення санкцій лежала на рахунку брокера, опинилася в безпеці.

Читайте також: Санкції працюють: Центробанк Росії заявив про обвал імпорту через проблеми з платежами

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

Крім того, до санкційних списків внесено філії російських "Промсвязьбанку", "Внєшекономбанку", "Сбєрбанку", "ВТБ" та "ВТБ Капітал Холдінгс" у Китаї, Киргизстані, Індії та інших країнах.

Топ коментарі
+13
О, гуууут. А потім в юані, а потім в облігації, ну далі в сортір....І фсьо - конець хвільма. Так тримати
21.06.2024 18:28 Відповісти
+6
С юанями на бирже тоже всьо! Остались облигации! Далее магазины березка для вымывания оставшейся валюты из населения, после этого тотальный дефицит или цены до небес!
21.06.2024 18:47 Відповісти
+5
Сергей Герардович, - обратился к нему конферансье, - вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. Вы - человек интеллигентный, прекрасно все это понимаете и все же не хотите пойти мне навстречу.

- К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нет, - спокойно ответил Дунчиль.

- Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? - спросил артист.

- И бриллиантов нет.
21.06.2024 18:36 Відповісти
О, гуууут. А потім в юані, а потім в облігації, ну далі в сортір....І фсьо - конець хвільма. Так тримати
21.06.2024 18:28 Відповісти
С юанями на бирже тоже всьо! Остались облигации! Далее магазины березка для вымывания оставшейся валюты из населения, после этого тотальный дефицит или цены до небес!
21.06.2024 18:47 Відповісти
Согласен. Сценариев хоть отбавляй.Тем более, что все они реально рабочие
21.06.2024 18:49 Відповісти
А "Брьозкі" для бонів і чеків будуть?
21.06.2024 19:07 Відповісти
Сергей Герардович, - обратился к нему конферансье, - вот уже полтора месяца вы сидите здесь, упорно отказываясь сдать оставшуюся у вас валюту, в то время как страна нуждается в ней, а вам она совершенно ни к чему, а вы все-таки упорствуете. Вы - человек интеллигентный, прекрасно все это понимаете и все же не хотите пойти мне навстречу.

- К сожалению, ничего сделать не могу, так как валюты у меня больше нет, - спокойно ответил Дунчиль.

- Так нет ли, по крайней мере, бриллиантов? - спросил артист.

- И бриллиантов нет.
21.06.2024 18:36 Відповісти
- В лице этого Дунчиля перед вами выступил в нашей программе типичный осел. Ведь я же имел удовольствие говорить вчера, что тайное хранение валюты является бессмыслицей. Использовать ее никто не может ни при каких обстоятельствах, уверяю вас. Возьмем хотя бы этого Дунчиля. Он получает великолепное жалованье и ни в чем не нуждается. У него прекрасная квартира, жена и красавица любовница. Так нет же, вместо того, чтобы жить тихо и мирно, без всяких неприятностей, сдав валюту и камни, этот корыстный болван добился все-таки того, что разоблачен при всех и на закуску нажил крупнейшую семейную неприятность. Итак, кто сдает? Нет желающих? В таком случае следующим номером нашей программы - известный драматический талант, артист Куролесов Савва Потапович, специально приглашенный, исполнит отрывок из «Скупого рыцаря» поэта Пушкина.
21.06.2024 18:37 Відповісти
Ач як у рузьге погано!
Коли здаватися почнуть?
21.06.2024 18:47 Відповісти
це перший крок..
спочатку доляри на фуфлі
потім фуфлі на Північно-корейські вони
потім вонина карточки на 300 грм хлібу
21.06.2024 19:06 Відповісти
на фублі же
21.06.2024 20:21 Відповісти
Чудова новина - уявіть , ті що за кордоном рашисти шлють своїм рашистам в рашшці долари, євро...
21.06.2024 20:18 Відповісти
о, скоро далар по 67 копійок хотіли есесеру - нате вам!
21.06.2024 20:25 Відповісти
Порадовался за мокшу, хотя и не понял - им плохо или сносно( ещё потерпят)?
22.06.2024 01:42 Відповісти

