Завтра світло відключатимуть упродовж доби. Найбільші обмеження прогнозуються з 17:00 до 23:00, – "Укренерго"

Завтра, 26 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", – уточнили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

25 червня обленерго будуть застосовують графіки погодинних відключень по всій території України з 00:00 до 24:00.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.