Завтра світло відключатимуть упродовж доби. Найбільші обмеження прогнозуються з 17:00 до 23:00, – "Укренерго"

Частина Сум залишилася без світла та води

Завтра, 26 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", – уточнили в компанії.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

25 червня обленерго будуть застосовують графіки погодинних відключень по всій території України з 00:00 до 24:00.

Наслідки масованих російських атак по енергетиці

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Нагадаємо, із березня Україна зазнала шість ворожих масованих ударів по енергетичній системі. Зокрема, 29 березня ударами росіян була знищена Зміївська ТЕС. 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС, яка була важливим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Відтак, державне "Центренерго" втратило 100% генерації.

Крім теплових електростанцій, цілями російської масованої атаки стали Канівська та Дністровська ГЕС.

У ДТЕК кажуть про пошкодження 80% енергоблоків ТЕС.

електроенергія (4356) Укренерго (2040) відключення світла (613)
Топ коментарі
+15
Бл@ді, це ж капець просто! Щоб вас чорти на електрогрилі смажили у пеклі!! Жаби зелені.
показати весь коментар
25.06.2024 18:24 Відповісти
+10
Коли вимикають електроенергію, всі хто у 2019 році проголосував за ZEленського та Слуг народа, повинні виходить на балкони і протягом всього часу поки немає е|е, дружно ржать та кричати - хуже не будет!
показати весь коментар
25.06.2024 19:07 Відповісти
+8
Сказать что вы за@#$али, это ничего не сказать
показати весь коментар
25.06.2024 18:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказать что вы за@#$али, это ничего не сказать
показати весь коментар
25.06.2024 18:08 Відповісти
трали-валі, ЗЄ-лебали.
тра-рам-пам-пам !

при Пороху також хрєні не було б .... 😕
показати весь коментар
25.06.2024 18:22 Відповісти
ЗЄля сподівається , що від такої жизні українці здуються і здадуться буйлу.
Наївний....

Ми скорше ЗЄлю здуємо к ****** собачим ! 👿

А замість України буйло одержить хрєн... також собачий 👿
показати весь коментар
25.06.2024 18:27 Відповісти
Бл@ді, це ж капець просто! Щоб вас чорти на електрогрилі смажили у пеклі!! Жаби зелені.
показати весь коментар
25.06.2024 18:24 Відповісти
З усiєю повагою до Вас - не ображайтк жаб.
показати весь коментар
25.06.2024 19:56 Відповісти
Які іноземні компанії з енергопостачання працюють в Україні?
показати весь коментар
25.06.2024 18:26 Відповісти
Арахамовські....
показати весь коментар
25.06.2024 18:28 Відповісти
Офшори ахметчиного ДТЕКа вважаються іноземним капіталом?
показати весь коментар
25.06.2024 18:29 Відповісти
Просто таке враження, що енергетикою антимонопольний комітет не займається...
показати весь коментар
25.06.2024 18:54 Відповісти
А фондом держмайна СБУ та прокуратура не займаються..
показати весь коментар
25.06.2024 21:00 Відповісти
Є таке філософське питання - хто контролює контролера...
показати весь коментар
25.06.2024 21:12 Відповісти
Головне щоб футбол дали подивитись)
показати весь коментар
25.06.2024 18:27 Відповісти
Щаз..вони стали так вимикати, що й мобільний інет зникає..раніше такого небуло..а це вже кілька днів фігня твориться..
показати весь коментар
25.06.2024 18:30 Відповісти
Аккумуляторы на вышках за 4 часа не успевают зарядиться
показати весь коментар
25.06.2024 18:36 Відповісти
Так отож, а вони ще волають - не вмикайте все одночасно! А як? Телефони, павербанки, холодильники, води гарячої от дебільної єврореконструкції взагалі небуває - то бойлер..зате трамваї шурують..
показати весь коментар
25.06.2024 18:42 Відповісти
У договорі з компанією-провайдером прописаний цілодобовий стабільний зв'язок інтернета 24/7 -

трєбуйтє.... крабов !
показати весь коментар
25.06.2024 18:42 Відповісти
чим темніше небо, тим яскравіше сяє "зірка ЗЕля"

наріт удень трудиться, а ввечері перебуває у глупстві 🤔
показати весь коментар
25.06.2024 18:38 Відповісти
купил на Али инвертор за 135 грн на 200 ват , холодильник боюсь подключать , только для ноута и освещения
показати весь коментар
25.06.2024 18:47 Відповісти
у мене не зникае пр любой погоде
показати весь коментар
25.06.2024 18:48 Відповісти
хрєн вам футбол !
і тєлємарафєт теж хрєн !

Утім питання!
Для кого пілять мілліонно-міліардні контенти усілякі "Рада", "Кінокіти" та прочі лєнки кравець?

Вони вєщають у мєжгалактичний простір, обітатєлям планети Тау-Кіта 👿
показати весь коментар
25.06.2024 18:34 Відповісти
that is the qustion
показати весь коментар
25.06.2024 18:59 Відповісти
у Меня Инет безсветный , будо смотреть на АйфФоне через увеличительную китайсую линзу как раньше применяли для старых телеков
показати весь коментар
25.06.2024 18:45 Відповісти
выключение света это прогресс , народ взялся ставить солнечные панели и я заказал пока одну на Али для пробы, потом закажу больше , генераторы это херня надо солнечную панель инвертор и батарею
показати весь коментар
25.06.2024 18:56 Відповісти
А что зимой?
показати весь коментар
25.06.2024 20:00 Відповісти
Дотбалкону прикручувати? А якщо сторона не південна?
показати весь коментар
25.06.2024 21:02 Відповісти
вместо спутниковых тарелок солнечные панели !!!
показати весь коментар
25.06.2024 18:57 Відповісти
Треба потерпіти. Скоро ЗЄ з широких штанин почне обіцяні гігавати діставати.
показати весь коментар
25.06.2024 19:00 Відповісти
ты терпи , а Я не буду уже химичу
показати весь коментар
25.06.2024 19:01 Відповісти
Є різні підходи. Можна також найняти того, хто хімічить. Про цих людей не будемо.

Але зєбілам треба потерпіти.
показати весь коментар
25.06.2024 19:14 Відповісти
Мендель казала шо там доставати нема чого.
показати весь коментар
25.06.2024 19:08 Відповісти
У ниво микроватт, если исчо не сел...
показати весь коментар
25.06.2024 19:11 Відповісти
Коли вимикають електроенергію, всі хто у 2019 році проголосував за ZEленського та Слуг народа, повинні виходить на балкони і протягом всього часу поки немає е|е, дружно ржать та кричати - хуже не будет!
показати весь коментар
25.06.2024 19:07 Відповісти
кричи , а Я делаю себе автономку
показати весь коментар
25.06.2024 19:10 Відповісти
Роби. Бо іншого виходу просто нема.

Тільки пам'ятай, що кожна гривня, витрачена на це (як і кожен донат на ЗСУ), по суті вкрадена у тебе ЗЄ-владою.
Бо ти робиш за свій кошт те, що повинні були за державний кошт (твої податки) зробити вони.
показати весь коментар
25.06.2024 19:18 Відповісти
Теж в процесі. Залишилоя зібрати кошти на сонячні панелі і основа будинку буде автономною. Насоси, щоправда, від генератора.
показати весь коментар
25.06.2024 19:20 Відповісти
Вангую, вранці завтра переграють і посилені обмеження введуть годин з 12. В них так завжди.
показати весь коментар
25.06.2024 19:21 Відповісти
У нас кожний день 2 години є , дві немає і в ночі , і в день ..
показати весь коментар
25.06.2024 20:04 Відповісти
Света нет 12 чаов за сутки,зимой будет совсем весело.
показати весь коментар
25.06.2024 21:18 Відповісти
А все таки у відключень є один плюс - прихильники телемарафону тепер дивляться його менше!
показати весь коментар
25.06.2024 22:19 Відповісти
З чого Ви це взяли?)) На телефонах дивляться))
показати весь коментар
26.06.2024 10:38 Відповісти
Складається враження, що українців тупо геноцидить своя ж влада. Світло відключають безбожно, і це посеред літа. Кондиціонери вмикати зась, продукти у магазинах псуються, мобільний інтернет під час відключень не працює, сирен повітряної тривоги не чутно, рев від генераторів на вулиці стоїть такий, що їде кукуха, сморід від тих же генераторів заважає дихати... І це все вигрібають прості українці, які не виїхали за кордон на соціал, з останніх копійок донатять на ЗСУ, живуть у стресі 3 рік...
показати весь коментар
26.06.2024 00:20 Відповісти
Як це сирен не чутно? Ще й як чутно..гучніше навіть зробили. А у перервах між завиванням - диктор голосом левітана вимагає йти до укриттів..
показати весь коментар
26.06.2024 10:40 Відповісти
У вас чутно, а у нас - ні
показати весь коментар
27.06.2024 06:47 Відповісти
Ну хоч з цим Вам підфартило. Бо оруть так - що голова розколюється.
показати весь коментар
27.06.2024 08:51 Відповісти
укренерго,а не офігіли ви? вже по 3-4 години відключають світло,і так по три раза на добу!
влітку продукти пропадают в холодильнику,звязок падає,бо не вспівають зарядитися акумулятори! вчра в 23.00 виключили,а включли в 03.30, яка економія вночі?
щось не здраве з цими відключеннями твориться.
показати весь коментар
26.06.2024 04:12 Відповісти
То не економія, а дресирування мудрого наріду, щоб часу не було думати про високі ціни на все та тарифи, про витівки уйобків типу тищенка, про тцк...
показати весь коментар
27.06.2024 06:50 Відповісти
Укренерго на гілляку!
показати весь коментар
26.06.2024 13:37 Відповісти

