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Новини
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Ефект проявився вже за години: У Польщі задоволені поверненням мит на українські яйця

яйця

Рішення Європейської комісії щодо запровадження механізму "екстреного гальмування" для яєць з України дало моментальний результат.

Як пише PAP, голова польської федерації птахівників і виробників яєць Павел Подставка заявив, що відновлення митних зборів на яйця з України зіграло на руку власникам польських ферм, передає liga.net.

"Багато тижнів поспіль ми спостерігали стагнацію закупівельних цін на яйця через дуже низькі ціни, встановлених конкурентами з України. Нашим птахівникам доводилося продавати продукцію майже за собівартістю. Минуло лише кілька десятків годин, а вже спостерігається відновлення попиту, що свідчить про тенденцію до нормалізації ринку", – сказав Подставка.

Речник компанії Fermy Woźniak – найбільшого виробника яєць у Польщі та одного з найбільших у світі – підтвердив слова Подставки.

"Запровадження митних зборів на імпорт яєць з України до Європейського Союзу приносить перші позитивні результати для польських виробників та експортерів. Ми спостерігаємо підвищений інтерес контрагентів з ЄС та третіх країн до закупівлі яєць із Польщі", – сказав Павел Лютий.

Він додав, що на ринку яєць виграє той, хто пропонує нижчі ціни, а конкурувати з Україною польські виробники не в змозі.

У Fermy Woźniak вважають, що це пов'язано з "низькими" стандартами виробництва в Україні та, відповідно, нижчими витратами.

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За даними 2023 року, виробництво яєць у Польщі оцінювалося приблизно в 14 млрд яєць на рік. Кожне десяте яйце в Євросоюзі було знесено в польських курниках. Кожне третє яйце, вироблене на польських фермах, пішло на експорт.

В Україні у 2023 році виробили 11,4 млрд яєць – по 5,7 млрд на фермах і у господарствах населення.

Як повідомлялося, Європейський Союз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

У травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Зокрема, захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.

Автор: 

Польща (2459) яйце (160) Євросоюз (5211)


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Топ коментарі
+4
Полякам непотрібні яйця за 17грв.А також непотрібні "сталеві яйця" боневтіка.
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05.07.2024 12:31 Відповісти
+4
Якби україньські бізнесмени платили зарплатню на рівні держав ЄС, адо всього цивілізованого світу, то і конкуренція була б справедливою. А у нас, тільки ціни на товари в крамницях, комуналка акцизи європейські, а зарплатня, та пенсії, як у держав 3-го світу, депутатів, чиновників та правоохоронців до уваги не беріть, це "вища каста", у них завжди все добре!
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05.07.2024 13:18 Відповісти
+3
Поляки як завжди в подвійній вигоді і свої дорогущі яйця продадуть и з наших на підвищенні мита зароблять...
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05.07.2024 12:33 Відповісти
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Полякам непотрібні яйця за 17грв.А також непотрібні "сталеві яйця" боневтіка.
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05.07.2024 12:31 Відповісти
Поляки як завжди в подвійній вигоді і свої дорогущі яйця продадуть и з наших на підвищенні мита зароблять...
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05.07.2024 12:33 Відповісти
Якби україньські бізнесмени платили зарплатню на рівні держав ЄС, адо всього цивілізованого світу, то і конкуренція була б справедливою. А у нас, тільки ціни на товари в крамницях, комуналка акцизи європейські, а зарплатня, та пенсії, як у держав 3-го світу, депутатів, чиновників та правоохоронців до уваги не беріть, це "вища каста", у них завжди все добре!
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05.07.2024 13:18 Відповісти
де ви бачили справелдиву конкуренцію в світі? що ви розумієте під справедливою конкуренцією?! конкуренція це вже не справедливо, для цього бізнесмени переносять свої підприємства в Китай та Індію, щоб зменшити витрати, за рахунок цього зменшити ціну і більше продавати, це не справедливо по відношенню до підприемств які працюють в твоїй країні і створюють робочі місця для громадян, платять вищу зарплату, платять податки, це називаеться конкуренція і вона ніколи не буває справедливою для всіх і не може бути!
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05.07.2024 13:37 Відповісти
ви зазіхнули на доходи всіх українських державних органів контролів та дозволів. Якщо платити ЗП на рівні ЄС, то діти чиновників будуть їздити на старих БМВе, а багатьом взагалі доведеться повернутися зза кордону
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05.07.2024 13:45 Відповісти
Як ви будете конкурувати з поляками коли там дотація з бюджету ЄС
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05.07.2024 14:23 Відповісти
Ну так що, українські виробники плакалися, що ціна на яєчкі виросла, тому що виробництво зменшилося із-за війни. А виявляється, що їх просто без мита вивозили на продаж за кордон. Отака х..йня малята.
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05.07.2024 13:23 Відповісти
Кожне десяте яйце в Євросоюзі було знесено в польських курниках. Джерело: https://biz.censor.net/n3498222
Півні (кац. - пєтухі) яйця не не уть, а носять з собою. Як правило - два. Рідко може бути одне і дуже рідко - три.
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05.07.2024 13:37 Відповісти
Хтось ще хоче до цього долбаного ЄС, котрий розвалюється на очах і на посміховище усього світу?
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05.07.2024 13:46 Відповісти
Вигода обоюдна, у нас, в магазинах, ціна не змінилася, + я купив по акції, один десяток береш, інший задармо....
Дуже хочеться щоб і в Україні, люди могли собі таке дозволити....
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05.07.2024 14:14 Відповісти
Хтось там ще називав поляків братами.... найбільше хто буде вставляти палки в колеса при вступі в ЄС це країни східної Європи... ми їм потрібні тільки як буфер від орків та постачальники дешевої сировини і робочої сили...
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05.07.2024 14:26 Відповісти

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