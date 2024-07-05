Ефект проявився вже за години: У Польщі задоволені поверненням мит на українські яйця

Рішення Європейської комісії щодо запровадження механізму "екстреного гальмування" для яєць з України дало моментальний результат.

Як пише PAP, голова польської федерації птахівників і виробників яєць Павел Подставка заявив, що відновлення митних зборів на яйця з України зіграло на руку власникам польських ферм, передає liga.net.

"Багато тижнів поспіль ми спостерігали стагнацію закупівельних цін на яйця через дуже низькі ціни, встановлених конкурентами з України. Нашим птахівникам доводилося продавати продукцію майже за собівартістю. Минуло лише кілька десятків годин, а вже спостерігається відновлення попиту, що свідчить про тенденцію до нормалізації ринку", – сказав Подставка.

Речник компанії Fermy Woźniak – найбільшого виробника яєць у Польщі та одного з найбільших у світі – підтвердив слова Подставки.

"Запровадження митних зборів на імпорт яєць з України до Європейського Союзу приносить перші позитивні результати для польських виробників та експортерів. Ми спостерігаємо підвищений інтерес контрагентів з ЄС та третіх країн до закупівлі яєць із Польщі", – сказав Павел Лютий.

Він додав, що на ринку яєць виграє той, хто пропонує нижчі ціни, а конкурувати з Україною польські виробники не в змозі.

У Fermy Woźniak вважають, що це пов'язано з "низькими" стандартами виробництва в Україні та, відповідно, нижчими витратами.

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За даними 2023 року, виробництво яєць у Польщі оцінювалося приблизно в 14 млрд яєць на рік. Кожне десяте яйце в Євросоюзі було знесено в польських курниках. Кожне третє яйце, вироблене на польських фермах, пішло на експорт.

В Україні у 2023 році виробили 11,4 млрд яєць – по 5,7 млрд на фермах і у господарствах населення.

Як повідомлялося, Європейський Союз з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо українських яєць та цукру.

У травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.

Зокрема, захисний механізм дозволяє блоку повертати мита на українські птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед та крупу, якщо обсяги імпорту перевищать середній середній показник у 2022-му та 2023 роках.