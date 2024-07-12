Відключення світла та бронювання працівників: Молочні підприємства обговорили головні проблеми галузі

Спілка молочних підприємств України 11 липня провела засідання Ради директорів. Зокрема, учасники обговорили питання енергозабезпечення, бронювання працівників та стану молочної галузі станом на середину 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба СМПУ.

Зазначається, що у нараді також взяли участь генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов та державний секретар Міністерства аграрної політики Віктор Канцурак.

"Під час засідання розглядалися ініціативи СМПУ щодо енергозабезпечення, бронювання чоловіків, що працюють на підприємствах молочної галузі, робота Євроінтеграційного комітету СМПУ та участь підприємств СМПУ у міжнародних галузевих заходах", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Питання продовольчої безпеки": Молочні підприємства закликають уряд не вимикати їм електроенергію

Крім того, керівник експертно-аналітичного відділу СМПУ Леонід Тулуш представив результати роботи галузі за перше півріччя та прогноз на 2024-2025 роки.

За оцінками експерта, цього року сільгосппідприємства збільшать виробництво з 2,8 млн тонн (у 2023 році) до 3 млн тонн (у 2024-му), а у 2025 році обсяг виробництва сировини цією категорією зросте до 3,2 млн тонн.

Також очікується, що цього року постачання сирого молока на переробні підприємства зросте до 3 млн тонн.

Учасники також наголосили, що через існуючий ризик погіршення купівельної спроможності споживачів і суттєве збільшення витрат на власну енергогенерацію, необхідно утримати ціну сирого молока хоча б на існуючому рівні. "Будь яке підвищення ціни стане викликом і для переробників, і для кінцевих споживачів", – підкреслили в СМПУ.

Як повідомлялося, унаслідок постійних відключень електроенергії на підприємствах молочної та хлібопекарської галузей учасники ринку очікують зростання кінцевих цін на свою продукцію.