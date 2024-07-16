Представники МВФ розпочинають роботу у Києві. Про що говоритимуть з українською владою

У вівторок, 16 липня, у Києві розпочинає роботу команда Міжнародного валютного фонду. Заплановані зустрічі з представниками української влади.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає Радіо Свобода.

"Команда фахівців МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на податково-бюджетних планах влади на друге півріччя поточного року та середньострокову перспективу", – заявив він.

Як повідомлялося, наприкінці червня Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF) та ухвалила рішення виділити Україні близько $2,2 млрд на підтримку державного бюджету.

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Нагадаємо, чотирирічна програма EFF у розмірі близько $15,6 млрд була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакета міжнародної підтримки України в розмірі $122 млрд. Перший транш $2,7 млрд було виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (близько $881-890 млн за тодішнім курсом) – на початку липня і в середині грудня 2023 року.

26 березня 2024 року Україна отримала ще один транш у розмірі $880 млн у межах програми розширеного фінансування EFF від Міжнародного валютного фонду.

П'ятий транш у $2,2 млрд Україна отримала від МВФ 3 липня.