Вантажообіг у портах України зріс у півтора раза

Вантажообіг портів України в червні 2024 року склав 7 млн тонн, що в 1,5 раза перевищує показники минулого року.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

За підсумками червня 2024 року лідерами вантажоперевалки стали:

зернові вантажі: 4,4 млн тонн – проти 3,4 млн тонн у 2023 року;

рудні вантажі: 1,2 млн тонн – проти 0,2 млн тонн минулого року.

"Через порти Дунаю та порти "Великої Одеси" йде 90% зовнішньої торгівлі. Дунайські порти сьогодні експортують на рівні 1,3-1,5 млн тонн. Причина – деблокада портів Одеси, та сезонний спад об’ємів експорту", – розповів керівник підприємства Юрій Литвин.

Вантажообіг через Український коридор у червні становить 5,6 млн тонн, із яких 3,6 млн тонн – продукція українських аграріїв.

Загалом за шість місяців 2024 року порти України перевантажили 53 млн тонн (проти 31,2 млн тонн торік), оброблено 6 046 суден.

На початку червня повідомлялося, що створений Військово-морськими силами України морський коридор за дев’ять місяців роботи забезпечив експорт 50 млн тонн вантажів.

Що відбувається з українським експортом?

Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.

Водночас у квітні 2024 року Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни – 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.