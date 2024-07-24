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Новини
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Зеленський підписав ініційований Гетманцевим закон про "клуб білого бізнесу" і додаткове бронювання

гетманцев

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу".

Про це ініціатор відповідного законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня, він передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.

До цього переліку Податкова служба зможе включати юридичних осіб та фізосіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).

Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:

  • мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
  • скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
  • скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
  • за таким платником податків закріпять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Крім того, депутати врахували у законі про "клуб білого бізнесу" поправку Гетманцева, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.

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Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.

Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.

Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.

Автор: 

закон (1481) Зеленський Володимир (2507) податки (2414) Податковий кодекс (231) Державна податкова служба (354) Гетманцев Данило (477)


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Топ коментарі
+9
Чергові тепличні умови для своїх годувальників. Доки ще цей цирк, від псевдореформарів, продовжуватиметься?
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24.07.2024 16:10
+8

закон про "клуб білого бізнесу"


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24.07.2024 16:13
+6
пакращення вже сьогдны. По новому! По зеленому! Ура товарищи!!!
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24.07.2024 16:17
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Чергові тепличні умови для своїх годувальників. Доки ще цей цирк, від псевдореформарів, продовжуватиметься?
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24.07.2024 16:10 Відповісти
Шелепонь зелена з 🤡 і досі робить ще раз українців ...та дайте їм по макитрі , білою "забастовкою " не працюїте на них , не платіть налоги !
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24.07.2024 16:12 Відповісти

закон про "клуб білого бізнесу"


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24.07.2024 16:13 Відповісти
Стісьняюсь спрасіть, а лабораторія пальчевськага будіт в "білам бізнесі", адже нєізвєсна он за каго, за зільоних ілі слуг народних ?
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24.07.2024 19:16 Відповісти
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24.07.2024 19:34 Відповісти
Щось схоже вже було 2005 році: Рада Імпортерів 2.0

- не чапати;
- не перевіряти;
- не заважати.
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24.07.2024 16:14 Відповісти
пакращення вже сьогдны. По новому! По зеленому! Ура товарищи!!!
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24.07.2024 16:17 Відповісти
одні віддають життя і здоров'я, поки інші заробляють?!
Причому життя і здоров'я віддають, часто невиправдано, з-за того, що Блазень Тупорилий призначає цілеспрямовано м'ясників на командні посади, про що свідчить відмова ДБР у відкритті справи проти Содоля; а заробляти, як завжди, будуть друзі Блазня Тупорилого.
В мене тільки одна пропозиція по виходу з кризи. Кожна зелена тварюка має теоретично сприйматися, як крадій, тобто все, що в нього є, має сприйматися як награбоване, і він має довести походження грошей на придбання того чи іншого майна, якщо не може, то майно негайно конфіковується. Будь-який охоронець зелених має сприйматися як член особливо небезпечного злочинного угруповання.
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24.07.2024 16:17 Відповісти
Якесь чергове наіпалово для гусей
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24.07.2024 16:17 Відповісти
"Клюб блатних"

Головне зараз конспектувати всіх цих блатних.
Всі, хто співпрацює та збагачується з ЗЕленими, повинні бути знищені.
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24.07.2024 16:20 Відповісти
Це вже другий закон, корий запроваджує в Україні кастову систему.
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24.07.2024 17:06 Відповісти
Пропоную створити "клуб білого чиновника " . Чинвоник ,який добровільно повернув вкрадене і розкаявся має право на те ,щоб :

-його не били ногами ;
- посадили на рік -два не більше ;
- можливість влаштуватися двірником або посудимийкою ;
-інші варіанти
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24.07.2024 16:21 Відповісти
😹👍
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24.07.2024 16:33 Відповісти
А для чого інші варіанти, достатньо і цих, адже розкаявся.
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24.07.2024 19:12 Відповісти
"ЦЕ МИСТЕЦТВО ОБЩИПУВАТИ ГУСАКА ТАК, ЩОБ ВІН НЕ КРИЧАВ" - ГЕТМАНЦЕВ ПРО ОПОДАТКУВАННЯ БІЗНЕСУ !
 Білий гусак, которий повірив гетьманцеву

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24.07.2024 16:22 Відповісти
А це серія №2

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24.07.2024 16:23 Відповісти
Коли протікає кран, то логіка підказує, що для усунення протікання краще замінити кран, ніж інтинсивніше витерати те, що натекло.
Чому ж українці змушені саме терти інтенсивніше, а не кран змінити.
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24.07.2024 16:24 Відповісти
.... інвестняні, білий бізнес, цікаво в якій країні є ще подібні новації ?
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24.07.2024 16:28 Відповісти
Велике будівництво ще було..

Що вихочете від хворих на голову й їх керівника-кокаїніста..там що з юридичною, що з економічною, дипломатичною, технічною, медицинскою освітою сплошна жОПа..
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24.07.2024 16:36 Відповісти
А клубу чорного бізнесу бронь не дають. Говорили ж вам, вступайте до клубу білого бізнесу. І при владі були б і з бронею.)
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24.07.2024 16:32 Відповісти
Нє ну просто цікаво, хто буде оцінювати "бєлий бізнес" чи "бєжєвий" чи "сєрий" а може "чорний"??? хто судитиме та визначатиме ? Хто ці моральні авторитети, які користуються повагою у українського бізнесу??? Геть продажні та корумповані покидьки на кшталт Гетьманцева? Чи може "ефективні менеджери" зе-єрмачні - Шурма, Татаров та мать їх Алла Барісовна Андрєй Барісовіч? Клуб "бєлава бізнеса" під контролем зелених шльондр? Замість "мамкі" в борделі ЗЕлені сутенери тепер будуть призначати "бізнесняню"??
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24.07.2024 16:35 Відповісти
Все по чесному - як і обіцяв

https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw Зробимо їх разом

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24.07.2024 16:36 Відповісти
В Конституційний суд хтось з опозиційних нардепів звернеться по цьому закону? Де рівні права для всіх підприємств?
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24.07.2024 16:49 Відповісти
До якого конституційного суду... до чорного чи білого?
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24.07.2024 16:52 Відповісти
ТВО президента не має права підпису...
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24.07.2024 17:27 Відповісти
То для мудрага наріда на паржать па-пріколу.
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24.07.2024 19:10 Відповісти
Він постійно сміється...
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24.07.2024 17:54 Відповісти
А як же ВОНО могло не підписати, коли патрон цього Гетьманцева наказав ( Сівкович) ... Вова дуже слухняний хлопчик. Його таким виховала КГБешно-ФСБешна академія гумора КВН ім. Маслякова.
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24.07.2024 18:16 Відповісти
А розмір хабара за вступ до "клубу білих людей" вже встановили?
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24.07.2024 18:20 Відповісти
Шо Біба..шо Боба...не бачу відмінності...
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24.07.2024 18:28 Відповісти
- Мужики цікаві стали, Чи ті кості білі всюди, Чи блакитна кров поллється, Як пробити пану груди?
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24.07.2024 19:08 Відповісти
Треш!!!
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24.07.2024 19:15 Відповісти
А як же інветиційна няня?, а тепер вже придумали клуб" "білого" бізнеса , сказали б зразу для себе все , а для народа закон.
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24.07.2024 20:36 Відповісти
А немає часом клубу зелених дятлів? Я би такий на місці влади створив. Хоча його й створювати не треба, він існує з 2019 - го.
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24.07.2024 22:33 Відповісти
ГАРНО ЯК ПРИДУМАНО - БІЛОГО БІЗНЕСУ...ЦЕ ЦІ ОСОБИ БУДУТЬ У БІЛОМУ?????ЩОБ МІНТИ НЕ ПОВЯЗАЛИ??ТАТАРОВ І ДЄРМАК ПРИДУМАЛИ
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25.07.2024 06:11 Відповісти
Цікаво, а куди подівся " потужний Клуб інвест Нянь"...ну одна "потужна Няня" вже сидить, а де інші?
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25.07.2024 07:10 Відповісти
это Анекдот!!! фсбэшний халуй сеньковича, поставленний для развала экономики создает "клуб белого бизнеса" и кто в него вошел беня, пинчук, ахмет, Хламидия, фсбэшник Елдак ......???
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25.07.2024 08:09 Відповісти
Кримінальний кодекс України
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, та за іншими ознаками?,Встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за , політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
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25.07.2024 08:16 Відповісти
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25.07.2024 08:21 Відповісти
Це вже проходили . Пригадаємо- Своїм все -не своїм-закон .
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25.07.2024 08:38 Відповісти
инвестняня всё ?
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25.07.2024 09:31 Відповісти
Это что за ******* ? У нас перед законом все ровны ,но есть те которые РОВНЕЕ ?
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25.07.2024 09:45 Відповісти
Очікувано що підписали, ідея не погана
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26.07.2024 14:18 Відповісти
а що не так? якщо бізнес не є ризиковим все має бути норм!
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26.07.2024 15:23 Відповісти

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