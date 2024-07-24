Зеленський підписав ініційований Гетманцевим закон про "клуб білого бізнесу" і додаткове бронювання
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу".
Про це ініціатор відповідного законопроєкту, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.
Верховна Рада ухвалила цей закон 18 червня, він передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану.
До цього переліку Податкова служба зможе включати юридичних осіб та фізосіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимоги до рівня сплати податків, вимоги до рівня нарахування заробітної плати тощо).
Платники податків, включені до Переліку, отримуватимуть такі переваги:
- мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;
- скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування;
- скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;
- за таким платником податків закріпять комплаєнс-менеджера, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.
Крім того, депутати врахували у законі про "клуб білого бізнесу" поправку Гетманцева, згідно із якою Кабмін має дозволити компаніям із цього переліку додатково забронювати до 25% військовозобов'язаних співробітників.
Нагадаємо, раніше Гетманцев підтвердив, що виконувач обов’язків заступника голови Державної податкової служби Євгеній Сокур був його помічником. За словами Гетманцева, його призначили на цю посаду у травні 2022 року, оскільки інших претендентів не було.
Водночас Гетманцев спростував інформацію, що саме Сокур відповідає за систему моніторингу ризикових податкових накладних (СМКОР). Утім, яка його сфера відповідальності, нардеп не уточнив.
Зазначимо, що на сайті ДПС інформація щодо Сокура поки відсутня, а про його досвід роботи у податкових органах нічого невідомо.
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закон про "клуб білого бізнесу"
- не чапати;
- не перевіряти;
- не заважати.
Причому життя і здоров'я віддають, часто невиправдано, з-за того, що Блазень Тупорилий призначає цілеспрямовано м'ясників на командні посади, про що свідчить відмова ДБР у відкритті справи проти Содоля; а заробляти, як завжди, будуть друзі Блазня Тупорилого.
В мене тільки одна пропозиція по виходу з кризи. Кожна зелена тварюка має теоретично сприйматися, як крадій, тобто все, що в нього є, має сприйматися як награбоване, і він має довести походження грошей на придбання того чи іншого майна, якщо не може, то майно негайно конфіковується. Будь-який охоронець зелених має сприйматися як член особливо небезпечного злочинного угруповання.
Головне зараз конспектувати всіх цих блатних.
Всі, хто співпрацює та збагачується з ЗЕленими, повинні бути знищені.
-його не били ногами ;
- посадили на рік -два не більше ;
- можливість влаштуватися двірником або посудимийкою ;
-інші варіанти
Білий гусак, которий повірив гетьманцеву
Чому ж українці змушені саме терти інтенсивніше, а не кран змінити.
Що вихочете від хворих на голову й їх керівника-кокаїніста..там що з юридичною, що з економічною, дипломатичною, технічною, медицинскою освітою сплошна жОПа..
Алла БарісовнаАндрєй Барісовіч? Клуб "бєлава бізнеса" під контролем зелених шльондр? Замість "мамкі" в борделі ЗЕлені сутенери тепер будуть призначати "бізнесняню"??
https://www.youtube.com/watch?v=JTGZPrnWvlw Зробимо їх разом
Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, та за іншими ознаками?,Встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за , політичних, релігійних та інших переконань, статі, інвалідності, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками -караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
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