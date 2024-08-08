Росія "м’яко націоналізувала" найбільшого в країні приватного залізничного оператора

Російська влада продовжує розширювати державний контроль за ключовими галузями економіки: тепер під "м'яку націоналізацію" потрапила "Первая грузовая компания" – найбільший оператор залізничних перевезень.

Про це пише Коммерсант із посиланням на джерела, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, компанія перейшла під управління державного банку ВТБ, перед яким має заборгованість за кредитом та заставу у вигляді майже 70 тис. своїх вагонів.

До листопада 2023 року "Первая грузовая компания" належала мільярдеру Володимиру Лісіну – колись найбагатшій людині Росії, власнику Новоліпецького металургійного комбінату (НЛМК). Потім компанію вартістю майже $3 млрд викупило АТ "Аврора Инвест", власниками якого є Тімур та Руслан Бабаєви, сини колишнього віцепрезидента РЖД Салмана Бабаєва.

Тепер Бабаєви втратили контроль над управлінням компанією. За словами джерел, це пов'язано з тим, що Бабаєви могли порушити обіцянки, дані своїм кредиторам, зокрема ВТБ, щодо організації угоди.

Націоналізація підприємств у Росії

На початку липня цього року в Росії націоналізували виробника горілки Stolichnaya, а діяльність власника назвали "екстремістською".

До цього в Росії спочатку заарештували кілька підприємств алкогольної галузі, а згодом передали їх у власність держави.

Так, у травні цього року районний суд Курська заарештував колишні російські активи виробника горілки "Хортиця" української Global Spirits Євгена Черняка, внесеного до російського списку терористів та екстремістів.

Вже в червні ці активи були націоналізовані на підставі того, що Черняк провадив "екстремістську діяльність".

У квітні у власність держави перейшли активи ДК "Аріант", які суд вилучив у рахунок "незаконного збагачення" на 105 млрд руб. за позовом Генпрокуратури РФ.

Держава отримала контроль над найбільшим виробником вина "Кубань-Вино", найбільшим виноградарським підприємством – агрофірмою "Южная", виробником вина "Центр пищевой индустрии – Ариант", а також агрофірмою "Аріант", що спеціалізується на розведенні свиней.

Окрім того, російська влада націоналізувала АТ "Макфа" – найбільшого в країні виробника макаронних виробів. Це підприємство стало наступним після 15 оборонних заводів та ще 300 підприємств вартістю понад 1 трлн руб.

У 2024 році під державний контроль РФ перейшли три заводи Челябінського електрометалургійного комбінату, після чого власника підприємства Юрія Антіпова було затримано у справі про шахрайство.

Також був націоналізований найбільший у країні виробник вина ("Кубань-Вино") та вісім рибопромислових компаній Далекого Сходу, які контролювали ринок видобутку краба.

У лютому Росія націоналізувала мережу салонів найбільшого автодилера країни "Рольф".

Також російська влада відібрала у власників і передала під контроль Росімущєства активи агрохолдингу "Агротерра", яка входить до топ-15 найбільших землевласників у РФ.

Які активи іноземних компаній у РФ відібрав Путін

Як повідомлялося, у липні минулого року Путін доручив передати у тимчасове управління активи данської компанії Carlsberg та французької Danone в Росії.

Після цього керівником "Балтики" призначили Таймураза Боллоєва. За даними Financial Times, він близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики". Водночас керівником компанії "Данон Росія" призначили 32-річного племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма (Якуба) Закрієва.

Нагадаємо, у березні російський президент Владімір Путінпідписав указ про запровадження тимчасового управління майном резидентів країн, які сама Росія називає "недружніми", у випадку, якщо в цих країнах Росію або російських фізичних чи юридичних осіб позбавлять власності.

Першими у переліку такого майна опинилися 83,73% енергетичної компанії "Юніпро", які належать німецькій Uniper SA, а також 98% компанії енергогенеруючої компанії "Фортум", яка належить структурам фінського енергохолдингу Fortum. Росімущєство призначило керівниками "Юніпро" та "Фортум" менеджерів корпорації "Роснєфть", якою керує один із найближчих соратників російського президента Ігор Сєчін. Логіку тих призначень пояснив замміністр фінансів РФ Олексій Моісєєв. За його словами, управляти іноземними активами будуть російські компанії, які постраждали від санкцій: "Хто постраждав – тому і управляти".

Фінський енергохолдинг Fortum у травні 2022 року оголосив про припинення бізнесу в Росії та планував продати свої російські активи, у тому числі 98,23% у ПАТ "Фортум".

Російські компанії "Фортум" і "Юніпро" володіють 12 вугільними та газовими ТЕС потужністю 16 ГВт, також "Фортум" належать 29,45% акцій ТГК-1 (володіє ТЕС і ГЕС на північному заході РФ, підконтрольна "Газпром енергохолдингу"), вітро- та сонячна генерація.