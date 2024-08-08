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Новини
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Транзит російського газу через Україну впав до мінімуму з травня 2023 року, завтра він має відновитися до звичних обсягів (оновлено)

газ,газа,транзит,газопровод

Транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня заплановано в обсязі 37,25 млн кубометрів, що на 6% менше, ніж днем раніше. Це найнижче значення транзиту з 1 травня 2023 року.

Про це свідчать підтверджені номінації "Оператора ГТС України" в точці входу "Суджа", передає галузеве видання ExPro.

Зазвичай обсяги транзиту російського газу через Україну становили близько 42-42,4 млн кубометрів на добу. Попередньо, завтра він має частково відновитися до звичних обсягів – об`єм підтвердженої номінації на транзит газу 9 серпня становить 41,7 млн кубометрів, свідчать дані Оператора ГТС України.

Транзит російського газу через Україну впав д мінімуму за півтора роки

Наразі причини скорочення транзиту невідомі. Напередодні в ОГТС повідомляли, що транзит російського газу відбувається у штатному режимі.

Пізніше у російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".

Раніше в ЗМІ з’явилася непідтверджена інформація, що Збройні сили України взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

ГВС "Суджа" є ключовим об’єктом постачання російського газу до Європи через Україну. Наразі це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Наразі українська сторона офіційно не коментує ситуацію.

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Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7923) росія (14175) транзит (634) транзит газу (644) Оператор ГТС (453)


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Топ коментарі
+10
Вопрос Вове Квартальному, Пророку Ермаку и всей их ЗЕшобле - А чего вообще ордынский газ идет через территорию Украины с 24 февраля 2022 года, тем более, что его получатель "друг" Украины Витька Орбан ?
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08.08.2024 11:17
+8
До закінчення війни транзит всього з ********** має бути припинено. Після війни помийка має бути ізольованою до виплати репарацій, а квоти на транзит мають бути мінімальними.
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08.08.2024 11:59
+7
Ну от і ще одна причина рейду. Захопити газовий кран і накачати газу на зиму.
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08.08.2024 10:46
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Ну от і ще одна причина рейду. Захопити газовий кран і накачати газу на зиму.
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08.08.2024 10:46 Відповісти
А ви думаєте причина рейду кацапів інша? Там під Слов'янськом пи₴дець що робиться під землею. Ще перед 2014 роком Shell хотіли заходити. Кацапські ***** ******.
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08.08.2024 12:00 Відповісти
Навряд. Вони ж можуть прикрутити вентиль, який глибше на території кацапстану.
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08.08.2024 19:29 Відповісти
"Хахли будут тиріть ґаз"?
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08.08.2024 19:48 Відповісти
Вопрос Вове Квартальному, Пророку Ермаку и всей их ЗЕшобле - А чего вообще ордынский газ идет через территорию Украины с 24 февраля 2022 года, тем более, что его получатель "друг" Украины Витька Орбан ?
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08.08.2024 11:17 Відповісти
підароязикий а чому ти не вивчив українську?
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08.08.2024 20:00 Відповісти
До закінчення війни транзит всього з ********** має бути припинено. Після війни помийка має бути ізольованою до виплати репарацій, а квоти на транзит мають бути мінімальними.
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08.08.2024 11:59 Відповісти
Какой транзит. Хватит жадничать.
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08.08.2024 12:10 Відповісти
********* був, є і буде сировинним придатком цивілізованого світу. Головне щоб імперські амбіції вивітрились. 1/8 планетарної суші для 89-92 мільйонів кацапів, погодьтесь, це вже занадто...
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08.08.2024 12:38 Відповісти
А для півмільярда кєтайцов - саме то.
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08.08.2024 19:50 Відповісти
з тиx 1/8 придатні для життя xіба шо 1/888
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08.08.2024 22:26 Відповісти
Найбільш придатні до життя примітивні організми - жеруть, серуть і тому виживають не переймаючись якістю життя...
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09.08.2024 00:45 Відповісти
можна на газовимірювальній станції обнулити всі лічильники, чи взагалі розбити їх в хлам і качати рашкогаз нашару. нарешті збудуться мрії кацапорилих: хахли варуют у ніх газ.
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08.08.2024 20:11 Відповісти
Да ти шо....!? Ой ля...ля..а...а..аа!
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08.08.2024 20:46 Відповісти

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