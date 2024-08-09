"Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС
Державне "Укргідроенерго" 29 липня уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєктних робіт щодо Дніпровської ГЕС на 197,9 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorrо.
За умовами угоди, до кінця 2025 року підрядник має виконати проєктні роботи "Будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії "Дніпровська ГЕС".
Інші деталі закупівлі невідомі, бо її провели без торгів з обґрунтуванням "Українська Визвольна Війна" та не оприлюднили текст договору.
Крім цього, від початку літа "Укргідроенерго" замовило облаштування протидронового захисту інших станцій на загальну суму 688,16 млн грн. При цьому всі договори укладалися без торгів, і кошториси не оприлюднювалися.
Найбільший підряд по будівництву захисної споруди філії "Канівська ГЕС" отримало ТОВ "МВП "Енергорішення" на суму 571,23 млн грн. Із 2021 року ця фірма отримала підрядів на 1,03 млрд грн виключно в "Укргідроенерго".
З урахуванням цих закупівель "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 11,28 млрд грн.
Хто отримає 200 мільйонів на проєктування захисту для ДніпроГЕС
Харківське ПрАТ "Укргідропроект" очолює Вадим Крайник, а володіє нею Саркіс Симов’ян.
Симов’ян був президентом банку "Грант", перебуває серед його засновників і зараз. Банк "Грант" фігурував у скандалі з шахрайством у 2016 році. Нацбанк встановив, що з рахунків 14 юридичних осіб – клієнтів банку з лютого 2014 року по квітень 2015 рік здійснювались фінансові операції зі зняття готівки на загальну суму 172 млн грн.
За даними системи "YouControl", "Укргідропроект" входить до групи родини Симов’ян, переважна більшість компаній якої займаються нерухомістю. Крім того, родина Симов’ян володіє проектно-інжиніринговим комплексом "Грант" і кількома охоронними компаніями.
Із 2016 року фірма отримала підрядів на 2,04 млрд грн, з яких 1,94 млрд грн – в "Укргідроенерго".
Як повідомлялося, розташована у Запоріжжі Дніпровська ГЕС – найбільша в Україні. Вона зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки 22 березня 2024 року. В "Укргідроенерго" повідомляли про прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2, внаслідок чого зруйновано машинний зал і обладнання.
В ніч на 1 червня росіяни повторно обстріляли ДніпроГЕС, після цього лише розбір завалів тривав півтора місяці, розповідав керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
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вірменські "Бобри-пільщики" вже в Україні... 👿
1 не робити нічого
2 наліпити поверх гребель і споруд ще
5 метрів залізобетону
( може допоможе, але, проти тони БЧ Іскандера - не факт)
номер картки надішлю у разі перемоги на конкурсі 😕
Через військовий тип закупівлі можно легко продати бюджету будь які послуги, бо "військова таємниця"
Навіть якщо послуга НЕпотрібна, бо сама споруда зруйнована!!
Це бінго просто!!
А потім будут скиглити, чого "еті нацикі" так зневажають певні "хитрющі етноси" 💩🐸🤮
п.с. от давно казав - поки барига🐸 і зелень при владі - дешевше західні гранти і допомоги направити на закупівлі (західних же) генераторів. Потужних , великих.
Це точно буде дешевше, ніж "золота ціна електрики" після розпиляних міл'ярдах на недо-відновлення та міл'ярдах на недо-захист . Імені шмигалля та імені мустафи відповідно....
Хазари всякої масті та крові доять розтерзану Державу прямо посеред війни, і нічого їм за це не очікується????
Чи буде суд, чи буде кара....?
1 зарплата інженера (менша ніж в охоронця супермаркету)
2 ватман
3 туш для креслення 😕
Саме тепер - захисту від чого?
- Лікарю, а що треба зробити, щоб не підхопити СНІД?
-Презерватив, ще один презерватив, йод, зеленка, бинт ще один бинт і НІЯКОГО СЕКСУ (імітує рукою мастурбацію).
Не удивлюсь , если еще выделят деньжат на восстановление Азовстали ... естественно Уважаемому Ринату.
Якщо проект 200млн, то який кошторис буде? Пару десятків мільярдів?