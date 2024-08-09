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Новини
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"Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС

дніпрогес

Державне "Укргідроенерго" 29 липня уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєктних робіт щодо Дніпровської ГЕС на 197,9 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorrо.

За умовами угоди, до кінця 2025 року підрядник має виконати проєктні роботи "Будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії "Дніпровська ГЕС".

Інші деталі закупівлі невідомі, бо її провели без торгів з обґрунтуванням "Українська Визвольна Війна" та не оприлюднили текст договору.

Крім цього, від початку літа "Укргідроенерго" замовило облаштування протидронового захисту інших станцій на загальну суму 688,16 млн грн. При цьому всі договори укладалися без торгів, і кошториси не оприлюднювалися.

Найбільший підряд по будівництву захисної споруди філії "Канівська ГЕС" отримало ТОВ "МВП "Енергорішення" на суму 571,23 млн грн. Із 2021 року ця фірма отримала підрядів на 1,03 млрд грн виключно в "Укргідроенерго".

З урахуванням цих закупівель "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 11,28 млрд грн.

Хто отримає 200 мільйонів на проєктування захисту для ДніпроГЕС

Харківське ПрАТ "Укргідропроект" очолює Вадим Крайник, а володіє нею Саркіс Симов’ян.

Симов’ян був президентом банку "Грант", перебуває серед його засновників і зараз. Банк "Грант" фігурував у скандалі з шахрайством у 2016 році. Нацбанк встановив, що з рахунків 14 юридичних осіб – клієнтів банку з лютого 2014 року по квітень 2015 рік здійснювались фінансові операції зі зняття готівки на загальну суму 172 млн грн.

За даними системи "YouControl", "Укргідропроект" входить до групи родини Симов’ян, переважна більшість компаній якої займаються нерухомістю. Крім того, родина Симов’ян володіє проектно-інжиніринговим комплексом "Грант" і кількома охоронними компаніями.

Із 2016 року фірма отримала підрядів на 2,04 млрд грн, з яких 1,94 млрд грн – в "Укргідроенерго".

Читайте також: На відновлення ДніпроГЕС після обстрілів росіян знадобляться роки, – гендиректор "Укргідроенерго"

Як повідомлялося, розташована у Запоріжжі Дніпровська ГЕС – найбільша в Україні. Вона зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки 22 березня 2024 року. В "Укргідроенерго" повідомляли про прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2, внаслідок чого зруйновано машинний зал і обладнання.

В ніч на 1 червня росіяни повторно обстріляли ДніпроГЕС, після цього лише розбір завалів тривав півтора місяці, розповідав керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Автор: 

ГЕС (126) ДніпроГЕС (12) тендер (2157) Укргідроенерго (275) Prozorro (1743) закупівлі (2604)


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Топ коментарі
+21
Непоганий про€бізнес!!!

Хазари всякої масті та крові доять розтерзану Державу прямо посеред війни, і нічого їм за це не очікується????

Чи буде суд, чи буде кара....?
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09.08.2024 14:47
+20
тільки на ПРОЕКТУВАННЯ???
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09.08.2024 14:43
+10
"Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС

Саме тепер - захисту від чого?
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09.08.2024 14:51
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тільки на ПРОЕКТУВАННЯ???
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09.08.2024 14:43 Відповісти
Сімонян?

вірменські "Бобри-пільщики" вже в Україні... 👿
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09.08.2024 14:52 Відповісти
пропоную два варіанти захисту ГЕС, дешево:

1 не робити нічого

2 наліпити поверх гребель і споруд ще

5 метрів залізобетону

( може допоможе, але, проти тони БЧ Іскандера - не факт)

номер картки надішлю у разі перемоги на конкурсі 😕
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09.08.2024 15:11 Відповісти
Так!!!

Через військовий тип закупівлі можно легко продати бюджету будь які послуги, бо "військова таємниця"

Навіть якщо послуга НЕпотрібна, бо сама споруда зруйнована!!

Це бінго просто!!

А потім будут скиглити, чого "еті нацикі" так зневажають певні "хитрющі етноси" 💩🐸🤮

п.с. от давно казав - поки барига🐸 і зелень при владі - дешевше західні гранти і допомоги направити на закупівлі (західних же) генераторів. Потужних , великих.

Це точно буде дешевше, ніж "золота ціна електрики" після розпиляних міл'ярдах на недо-відновлення та міл'ярдах на недо-захист . Імені шмигалля та імені мустафи відповідно....
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09.08.2024 14:53 Відповісти
Розстріляти....
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09.08.2024 15:33 Відповісти
Непоганий про€бізнес!!!

Хазари всякої масті та крові доять розтерзану Державу прямо посеред війни, і нічого їм за це не очікується????

Чи буде суд, чи буде кара....?
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09.08.2024 14:47 Відповісти
для НАБУ: калькуляція собівартості проектування

1 зарплата інженера (менша ніж в охоронця супермаркету)

2 ватман

3 туш для креслення 😕
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09.08.2024 14:56 Відповісти
Зараз туш не потрібна проектують на комп'ютері. В мене брат інженер конструктор вже років з двадцять на комп'ютері працює. Там навіть краще ніж олівцями виходить.
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09.08.2024 16:05 Відповісти
не підказуйте, а то ще суму піднімуть бо на 3д принтері проектуватимуть, щоб зебілам щось зрозуміліше було.
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09.08.2024 16:26 Відповісти
Там інженери мабуть в золоті купаються та на майбахах роз'їзжають.
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09.08.2024 16:07 Відповісти
старі баби ватмани бруднять...
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09.08.2024 17:02 Відповісти
Десь ображено надули губи постачальники міноборони.

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10.08.2024 08:58 Відповісти
Ми з вами живемо в багатющій країні-навіть самі жадібні злодії не можуть ії розікрасти навіть за умови що вони неосудні.
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10.08.2024 09:04 Відповісти
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10.08.2024 09:11 Відповісти
Все залежить від нас.
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09.08.2024 15:49 Відповісти
А про Каховську забули? Там теж можна відмити.
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09.08.2024 14:48 Відповісти
Не поспішайте так; ще черга не дійшла.
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09.08.2024 15:47 Відповісти
"Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС

Саме тепер - захисту від чого?
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09.08.2024 14:51 Відповісти
Интересно, а сколько было потрачено на строительство защитных сооружений ДнепроГЭС до 22 марта 2024 года? Это и будет показателем работы руководства Укргидроенерго.
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09.08.2024 14:51 Відповісти
все щирим вкраїнчикам та нічого титульній нації... На розуміння терміну: "Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС..." Пригадався анекдот:

- Лікарю, а що треба зробити, щоб не підхопити СНІД?

-Презерватив, ще один презерватив, йод, зеленка, бинт ще один бинт і НІЯКОГО СЕКСУ (імітує рукою мастурбацію).
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09.08.2024 14:52 Відповісти
Ой знову чергова афера по відмиванню коштів ,ну не можуть ці виродки навіть під час війни нажертися.
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09.08.2024 15:17 Відповісти
А що там вже захищати? Вона ж зруйнована! Все зрозуміло-ще один канал дерибану грошей!
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09.08.2024 15:30 Відповісти
Тіло греблі не дуже ушкоджене. Машзали, в основному.
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09.08.2024 18:06 Відповісти
Цьому Бур'яну наср... на Україну і українців , як і привладній сарані ..
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09.08.2024 15:34 Відповісти
Оце дійсно розпил так розпил! 200 млн на невідомо шо! Чи буде воно працювати, чи ні, а 200 млн тю-тю...
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09.08.2024 15:44 Відповісти
вот это размахз у пид"ров...весь мир завидует со слюной у рта...
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09.08.2024 15:58 Відповісти
Когда их уже вешать за яйца будут?
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09.08.2024 16:04 Відповісти
Це на РОЗРОБКУ (!) проекту для захисту від ДРОНІВ (!) вже зруйнованої греблі? Суки.
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09.08.2024 16:29 Відповісти
Мега розпил бабла👍
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09.08.2024 16:58 Відповісти
Не треба було ППО знімати зі станції. Хто за це відповість?
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09.08.2024 17:39 Відповісти
Пиляют "зелёные" , пиляют ...

Не удивлюсь , если еще выделят деньжат на восстановление Азовстали ... естественно Уважаемому Ринату.
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09.08.2024 17:55 Відповісти
Це нові тарифи) Зачекайте зараз податки піднімуть офігієте із закупівель податкової.
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09.08.2024 21:58 Відповісти
Проект захисту руїн ?? може просто систуму ППО розмістити
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09.08.2024 23:51 Відповісти
"ПРАВИЛЬНЫЕ ЦИФРЫ" - 7,9 млн пойдет на проектирование, а 190 "лимонов" в ОТКАТ.
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09.08.2024 23:56 Відповісти
Краще б налагоджували виробництво ракет, що ппо, що далекобійних, а так пилять собі, не скромнічають.
Якщо проект 200млн, то який кошторис буде? Пару десятків мільярдів?
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09.08.2024 23:56 Відповісти
Нова тема "великого будівництва". Причому все прикрито державною таємницею. Таким чином навіть не підкатиш щоб перевірити скільки ********, а то що *******, то немає жодних сумнівів.
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11.08.2024 13:28 Відповісти

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