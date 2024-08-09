"Укргідроенерго" витратить 200 мільйонів на проєктування захисту для зруйнованої Дніпровської ГЕС

Державне "Укргідроенерго" 29 липня уклало угоду з ПрАТ "Укргідропроект" на виконання проєктних робіт щодо Дніпровської ГЕС на 197,9 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorrо.

За умовами угоди, до кінця 2025 року підрядник має виконати проєктні роботи "Будівництво споруди для захисту будівлі ГЕС-2 Дніпровської ГЕС філії "Дніпровська ГЕС".

Інші деталі закупівлі невідомі, бо її провели без торгів з обґрунтуванням "Українська Визвольна Війна" та не оприлюднили текст договору.

Крім цього, від початку літа "Укргідроенерго" замовило облаштування протидронового захисту інших станцій на загальну суму 688,16 млн грн. При цьому всі договори укладалися без торгів, і кошториси не оприлюднювалися.

Найбільший підряд по будівництву захисної споруди філії "Канівська ГЕС" отримало ТОВ "МВП "Енергорішення" на суму 571,23 млн грн. Із 2021 року ця фірма отримала підрядів на 1,03 млрд грн виключно в "Укргідроенерго".

З урахуванням цих закупівель "Укргідроенерго" протягом 2022-2024 років замовило облаштування протидронового захисту та відновлення об’єктів різних ГЕС після ракетних ударів на загальну суму 11,28 млрд грн.

Хто отримає 200 мільйонів на проєктування захисту для ДніпроГЕС

Харківське ПрАТ "Укргідропроект" очолює Вадим Крайник, а володіє нею Саркіс Симов’ян.

Симов’ян був президентом банку "Грант", перебуває серед його засновників і зараз. Банк "Грант" фігурував у скандалі з шахрайством у 2016 році. Нацбанк встановив, що з рахунків 14 юридичних осіб – клієнтів банку з лютого 2014 року по квітень 2015 рік здійснювались фінансові операції зі зняття готівки на загальну суму 172 млн грн.

За даними системи "YouControl", "Укргідропроект" входить до групи родини Симов’ян, переважна більшість компаній якої займаються нерухомістю. Крім того, родина Симов’ян володіє проектно-інжиніринговим комплексом "Грант" і кількома охоронними компаніями.

Із 2016 року фірма отримала підрядів на 2,04 млрд грн, з яких 1,94 млрд грн – в "Укргідроенерго".

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Як повідомлялося, розташована у Запоріжжі Дніпровська ГЕС – найбільша в Україні. Вона зазнала серйозних пошкоджень внаслідок ракетної атаки 22 березня 2024 року. В "Укргідроенерго" повідомляли про прямі влучання у ГЕС-1 та ГЕС-2, внаслідок чого зруйновано машинний зал і обладнання.

В ніч на 1 червня росіяни повторно обстріляли ДніпроГЕС, після цього лише розбір завалів тривав півтора місяці, розповідав керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота.