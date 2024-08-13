Експерти МАГАТЕ не змогли виявити причину пожежі на Запорізькій АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали охолоджувальні вежі на окупованій Запорізькій атомній електростанції, щоб оцінити наслідки пожежі, що сталася 11 серпня.

Як йдеться в заяві МАГАТЕ, експерти не змогли встановити точної причини пожежі. Водночас залишків шин чи уламків дронів вони не знайшли, передає Радіо Свобода.

За словами гендиректора агентства Рафаеля Маріано Ґроссі, на основі спостережень команда дійшла висновку, що малоймовірно, щоб першоджерело пожежі було біля основи градирні.

"Під час візиту команди до охолоджувальної вежі було встановлено, що пошкодження, швидше за все, було зосереджене у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно десяти метрів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що команда просила про доступ до рівня розподілу водяного сопла і до басейну холодної води, який є основою градирні, але експертам відмовили "із міркувань безпеки".

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При цьому у МАГАТЕ підтвердили, що ядерна безпека станції загалом не постраждала, оскільки градирні зараз не експлуатуються, вони не потрібні як частина механізму охолодження реакторів, які перебувають у стані холодного зупину. Радіоактивних матеріалів біля градирень, розташованих приблизно за 1,5 кілометра від реакторних блоків Запорізької АЕС, немає.

"Поки що команда не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду й доступу до рівня розподілу водяного сопла і басейну холодної води", – йдеться в заяві.

Як повідомлялося, ввечері 11 серпня, на території окупованої Запорізької АЕС сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. Через це сталося загоряння градирні №1 та пошкодження іншого обладнання. Ймовірною причиною пожежі в "Енергоатомі" назвали "недбалість окупантів або свідомий підпал градирні".

Начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомляв, що росіяни влаштували провокацію на окупованій Запорізькій АЕС підпалили велику кількість автомобільних шин.