Україна та Росія зберігатимуть транзит російського газу до ЄС попри бої на Курщині, – Bloomberg

Росія та Україна планують продовжувати постачання трубопровідного газу до Європи, попри те, що поблизу головного транскордонного транзитного пункту палива тривають бойові дії.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Побоювання з приводу перебоїв із постачаннями вже призвели до зростання цін на газ у Європі, передає Forbes.

Водночас будь-яке випадкове пошкодження ключової інфраструктури на газоприймальній станції "Сужда" може зупинити постачання, сказав один зі співрозмовників. За словами двох джерел, пункт перетину кордону перебуває під контролем ЗСУ після вторгнення.

Як пише видання, Росія та Україна мають фінансовий стимул продовжувати постачання палива. Для Києва транзит газу забезпечує кошти для економіки – близько 1 млдрд доларів у 2021 році – тоді як Європа залишається одним із найбільших споживачів трубопровідного газу Росії.

"Ми маємо намір продовжити надання послуг з транспортування газу в рамках угоди", – йдеться в заяві НАК "Нафтогаз України", маючи на увазі угоду про транзит газу, термін дії якої спливає в грудні.

"Газпром" також продовжує подачу газу до пункту "Суджа", добовий обсяг постачання стабільно перебував в діапазоні від 37 млн кубометрів майже до 40 млн кубометрів.

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Хоча це трохи нижче за 42 млн кубометрів на день, що постачалися останніми тижнями – до наступу ЗСУ, – це відображає зниження запитів з боку європейських споживачів.

У той час як більшість Європи шукала альтернативи російському трубопровідному газу після вторгнення в Україну, такі країни, як Австрія, Словаччина та Молдова, продовжують імпортувати постачання "Газпрому" через Україну.

Що відбувається у Курській області

Раніше видання The Washington Post із посиланням на радника президента України Володимира Зеленського писало, що ЗСУ взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", через яку здійснюється транзит російського через Україну до ЄС. Пізніше відповідне відео оприлюднили українські військові.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 12 серпня повідомив, що ЗСУ контролюють приблизно 1000 кв. км території РФ і продовжують наступальну операцію в Курській області.

Наразі "Суджа" – це єдина точка, через яку російський газ надходить до України для його транспортування до європейських замовників.

Після повідомлень про встановлення контролю ЗСУ над цією станцією ціни на газ у Європі вперше з грудня досягли $435 за тисячу кубометрів на тлі побоювань за транзит російського газу через Україну.

Водночас номінація на транзит російського газу через українську газотранспортну систему 8 серпня знизилася до 37,25 млн кубометрів.

У російському "Газпромі" повідомили, що продовжують подавати газ до Європи через станцію "Суджа". Водночас транзитний потік газу через Україну знизився на 12% "на тлі напруженості в зоні проходження магістралі".