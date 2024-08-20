Ukraine Facility: В Україну прибула місія ЄС для перевірки виконання Плану України

В Україну прибула прибула місія Європейського Союзу для моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility. Упродовж третього кварталу Україна має виконати дев’ять таких пунктів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що вже відбулася перша зустріч представників міністерств та відомств з делегацією ЄС. Європейську делегацію очолила керівниця відділу економічної і секторальної політики Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Марлен Розмарі Мадсен.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, найближчі три дні відбуватимуться консультації з європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України на третій та четвертий квартали цього року.

Зі свого боку Марлен Розмарі Мадсен високо оцінила організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається із випередженням графіку.

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Так, упродовж третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев’ять індикаторів. Це дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро складе грантове фінансування. Йдеться про наступні кроки:

збільшення штату співробітників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією;

затвердження плану заходів з реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки;

затвердження комплексної Стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року;

ухвалення Плану заходів з дерегуляції;

набрання чинності постановою Кабінету Міністрів про внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки;

імплементація Закону про REMIT;

ухвалення Закону України про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;

розроблення концептуальної записки, що визначає сферу відступів від правил ОВД та СЕО.

У межах виконання Плану України для Ukraine Facility Мінекономіки щоквартально звітує перед Єврокомісією щодо виконання індикаторів Плану. Після позитивної оцінки з боку Єврокомісії та країн-членів ЄС, рішення щодо виділення коштів затверджується Радою ЄС.

Що відомо про програму Євросоюзу Ukraine Facility для України?

6 червня Верховна Рада ратифікувала Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС України згідно з інструментом Ukraine Facility.

Ukraine Facility включатиме три ключові компоненти:

пряма підтримка державного бюджету (38,27 млрд євро, з яких 33 млрд євро у формі кредитів та 5,27 млрд євро у формі грантів);

спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах (6,97 млрд євро);

технічна підтримка в здійсненні реформ, а також покриття відсотків за кредитами, в тому числі отриманими раніше (4,76 млрд євро).

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько 16 млрд євро бюджетної підтримки за програмою.

Весною Україна вже отримала 6 млрд євро в межах перехідного фінансування за інструментом Ukraine Facility, що дало змогу забезпечити нагальні потреби бюджету ще до повноцінного запуску плану. У червні до державного бюджету України надійшов транш від Євросоюзу обсягом 1,9 мільярда євро. У серпні Україна отримала 4,2 млрд євро від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility.