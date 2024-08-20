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Новини Тіньова економіка
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Аграріям пропонують "допомогу" в отриманні субсидій. У Мінагрополітики запевняють, що це – шахраї

зерно

"Посередники" пропонують аграріям за гроші "допомогти" з отриманням бюджетних субсидій.

У Мінагрополітики закликають аграріїв не довіряти таким пропозиціям, йдеться у заяві на сайті міністерства.

"На сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії", – заявляють у міністерстві.

З огляду на це у Мінагрополітики наголошують, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне.

"Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми. Будь-які пропозиції щодо "допомоги" за окрему плату – шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи", – заявили у міністерстстві.

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Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.

Автор: 

аграрії (1312) Мінагрополітики (1362) шахрайство (314) субсидія (611)


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Аграріям пропонують "допомогу" в отриманні субсидій. У Мінагрополітики запевняють, що це - шахраї

Ми й так знали, що у владі - самі шахраї!
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20.08.2024 19:21 Відповісти
Логічно. У Шапітолії допомогу та субсидії можуть пропонувати тільки шахраї.

Від держави аграрії можуть отримати тільки ***, у кращому випадку, та підвищення податків.
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20.08.2024 20:20 Відповісти
Мінагрополітики як встановлено та довелено - гопники та довбойоби
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05.09.2024 15:38 Відповісти

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