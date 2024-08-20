Аграріям пропонують "допомогу" в отриманні субсидій. У Мінагрополітики запевняють, що це – шахраї

"Посередники" пропонують аграріям за гроші "допомогти" з отриманням бюджетних субсидій.

У Мінагрополітики закликають аграріїв не довіряти таким пропозиціям, йдеться у заяві на сайті міністерства.

"На сьогодні, в тому числі через соціальні мережі, масово поширюються шахрайські схеми, де аграріям пропонують за окрему плату зареєструвати в Державному аграрному реєстрі заявку на отримання бюджетної субсидії", – заявляють у міністерстві.

З огляду на це у Мінагрополітики наголошують, що подання заявки на отримання бюджетної допомоги абсолютно безкоштовне.

"Право на державну компенсацію має кожен сільгоспвиробник, зареєстрований в ДАР, і який відповідає критеріям тієї чи іншої бюджетної програми. Будь-які пропозиції щодо "допомоги" за окрему плату – шахрайство, про яке необхідно повідомляти правоохоронні органи", – заявили у міністерстстві.

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Як повідомлялося, 9 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства за поданою ним заявою. Перед цим НАБУ повідомило Сольському про підозру в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

Зауважимо, що його заступник Тарас Висоцький також є підозрюваним у кримінальній справі НАБУ. За даними слідства, Висоцький у 2022 році організував закупівлю продуктів для потреб обласних військових адміністрацій коштом "Укрзалізниці" за значно завищеними цінами в обраних компаній. Внаслідок цього держбюджету завдані збитки на суму 62,5 млн грн.