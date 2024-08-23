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Прикордонники попередили про уповільнення руху на кордоні з Польщею через ремонт дороги

шегини

Державна прикордонна служба попереджає про можливе сповільнення руху з 26 серпня на пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що з 9:00 26 серпня межах пункту пропуску "Шегині" розпочнуться ремонтні роботи двох смуг руху.

Зокрема, йдеться про смуги для оформлення вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України. Ремонт триватиме півтора місяця.

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Прикордонники закликають громадян врахувати цю інформацію під час планування подорожей.

Як повідомлялося, у пункті пропуску "Гребенне – Рава-Руська", що на кордоні з Польщею можливе ускладнення руху внаслідок ремонтних робіт на польській стороні. Роботи триватимуть орієнтовно до 12 вересня 2024 року.

Нагадаємо, з 5 серпня Польща закрила один із пунктів пропуску – поблизу з українським переходом Ягодин.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (606) кордон (1127) Польща (2425)


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