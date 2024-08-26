Окупанти вдарили ракетами по Київській ГЕС. В РНБО кажуть, що загрози прориву греблі немає

Під час масованої атаки росіяни вдарили по Київській гідроелектростанції у Вишгороді.

Відео та фото з наслідками удару спочатку публікували соцмережі. Утім, пізніше інформацію підтвердив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Щодо греблі Київської ГЕС – загроз немає. Зруйнувати її ракетами неможливо. Порівнювати з Херсонщиною не варто – там був підрив зсередини", – зазначив він у Telegram.

За його словами, росіяни інформаційно використовують цю тему "для нагнітання паніки, не більше".

🤬Наслідки удару російської армії по об'єкту інфраструктури на Київщині pic.twitter.com/8pmkDOLnfU — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 26, 2024

Загалом, за даними Київської обласної військової адміністрації, в області пошкодження отримали два енергооб’єкти.

Також пошкоджень внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей зазнали 22 приватні будинки, склади, гаражі та авто.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" розпорядилася запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.