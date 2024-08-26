Рекорд за останні 7 років: В Україні дорожчають помідори

В Україні підвищують відпускні ціни на помідори. Зокрема, на сьогодні тепличні комбінати готові відвантажувати томат не дешевше 35-50 грн/кг ($0,85-1,21/кг), що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Про це свідчать дані проєкту EastFruit.

За словами аналітиків, нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні, щонайменше, за останні 7 років.

Основною причиною подорожчання томатів, за даними аналітиків ринку, є досить різке скорочення пропозиції цієї продукції в українських господарствах. Зокрема, через сильну спеку багато виробників втратили частину ґрунтового врожаю. У деяких з них втрати оцінювалися в 100%.

Водночас попит на тепличні овочі, як з боку оптових компаній, так і з боку роздрібних мереж доволі високий, що також сприяє зростанню цін.

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Якщо порівняти ситуацію на ринку тепличних помідорів в Україні з іншими країнами регіону, то сьогодні тільки в Польщі оптові ціни на цю продукцію незначно вищі.

Варто зазначити, що наразі томати в Україні вже коштують у середньому утричі дорожче, ніж наприкінці серпня минулого року. При цьому виробники не виключають, що підвищувальний ціновий тренд у цьому сегменті може зберегтися і наступного тижня.

Якщо це станеться, то цілком імовірно, що в Україні продаватимуться найдорожчі помідори серед усіх країн регіону.

Як повідомлялося, в Україні знову здорожчали тепличні огірки. Ціни на них у понад 2 рази вищі за минулорічні