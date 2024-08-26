Робочі дні для росіян сягнули максимуму за 11 років. Після вторгнення в Україну згода на понаднормову роботу не потрібна

Росіяни стали працювати понад 38 годин на тиждень – це максимум із 2014 року. Торік середня тривалість робочого дня сягнула 7 годин 38 хвилин. У перерахунку на п'ятиденку це 38 годин 12 хвилин.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

Як зазначається, при цьому жінки вперше за 11 років стали працювати понад 37 годин на тиждень, чоловіки витрачають на це 39 годин 12 хвилин.

У першому кварталі 2024 року росіяни в середньому працювали по 38 годин 28 хвилин на тиждень. Водночас знижується частка тих, хто працює понаднормово. Торік таких було 4,5%, а зараз 4,15%. За Трудовим кодексом РФ людина не повинна працювати більше 40 годин на тиждень.

Найбільше завантажені співробітники сфер транспортування та зберігання – 39 годин 18 хвилин на тиждень, або 7 годин 51 хвилину на день, слідом йдуть продавці, механіки та працівники обробних галузей промисловості: вони працюють по 39 годин 6 хвилин на тиждень.

"Рекордсменами" оператори верстатів та машин разом із збирачами та водіями (39,5 години); керівники, а також кваліфіковані фахівці – у промисловості, будівництві та транспортній сфері (по 39 годин 6 хвилин).

У Мінпраці РФ пояснили ці цифри "високим завантаженням виробничих потужностей".

Ще у 2022 році, після вторгнення Росії в Україну, російський уряд дозволив залучати до понаднормової роботи співробітників оборонно-промислового комплексу та підприємств, які виконують держоборонзамовлення. Згода людей для цього не потрібна, але вони мають оплачувати переробки в подвійному розмірі.

У лютому президент Росії Владімір Путін зазначав, що на оборонних заводах росіяни працюють "дуже напружено, дві, а в деяких місцях і три зміни". Незважаючи на це, влада РФ має намір збільшувати замовлення озброєнь для заповнення того, що було витрачено під час війни, наголошував Путін.

В умовах кадрового голоду та рекордно низького безробіття (2,4% у червні) влада шукає способи знизити напруженість на ринку праці. Наприклад, Російська спілка промисловців та підприємців попросила збільшити кількість днів понаднормової роботи поспіль (зараз – по 4 години не більше двох днів поспіль або 12 годин на тиждень).

Також бізнес готовий наймати пенсіонерів та підлітків. А Мінпраці РФ хоче вирішити проблему дефіциту робочих рук у країні за рахунок активнішого працевлаштування людей із інвалідністю.

Проблеми з роботою в Росії

Раніше повідомлялося, що за шість місяців 2024 року в Росії збільшилася нестача інженерів за більшістю спеціальностей. На сьогодні людей із цією професією шукає кожна п'ята російська компанія.

У липні Центробанк РФ заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Дефіцит робочої сили в Росії становить 2,5 млн осіб, передусім у будівельній і виробничій галузях, визнавав російський президент Владімір Путін у лютому.

Для порівняння, офіційна штатна чисельність російської армії без урахуванням найманців та приватних військових угрупувань становить 2,2 млн осіб, у тому числі 1,32 військовослужбовців. У грудні минулого року Путін своїм указом збільшив їх кількість на 170 тис. осіб.

Дефіцит робітників почав стрімко зростати після оголошення Путіним у вересні 2022 року мобілізації для поповнення російських окупаційних військ. За даними Міноборони, планувалося мобілізувати 300 тис. осіб, однак справжня кількість може бути більшою.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.