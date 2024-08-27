Сьогодні світло вимикатимуть упродовж усієї доби. Діятимуть три та чотири черги відключень

Енергетики продовжують усувати наслідки наймасованішої ворожої атаки 26 серпня. Сьогодні в усіх регіонах діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюватимуть цілодобово, щоб швидше повернути світло в домівки українців.

"Сьогодні, 27 серпня, в усіх регіонах України діятимуть заходи обмеження споживання. Із 6:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно, в інші періоди доби – по три черги", – йдеться у повідомленні.

Ознайомитись із графіками відключень можна на офіційних сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах.

Крім того, енергетики зауважують, що споживання залишається високим. Учора, за запитом "Укренерго" Україна отримувала аварійну допомогу з енергосистем Польщі та Словаччини.

Загалом через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 543 населені пункти.

Зокрема, через бойові дії є знеструмлення у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Через наслідки негоди на ранок залишаються знеструмленими два населені пункти на Миколаївщині. Із технічних причин знеструмлювались споживачі у Запорізькій області.

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Як повідомлялося, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.