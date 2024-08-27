Екстрені відключення електроенергії почалися у Києві та низці регіонів, – ДТЕК

Через складну ситуацію в енергосистемі після масованого російського обстрілу у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій області запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Відповідне розпорядження операторам надало "Укренерго", повідомляє пресслужба енергохолдингу ДТЕК, який забезпечує розподіл електроенергії у цих регіонах.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, попередньо сьогодні, 27 серпня, в усіх регіонах України мали діяти графіки обмеження споживання, обленерго мали застосовувати три або чотири черги відключень одночасно протягом доби.

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Нагадаємо, 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.