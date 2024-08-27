Завтра світла буде більше: "Укренерго" доручило застосовувати дві черги відключень протягом усієї доби

Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Протягом усієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергії ощадиво, коли світло з'являється за графіком, та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Як повідомлялося, 27 серпня в усіх регіонах діють заходи обмеження споживання електроенергії: три та чотири черги відключень.

26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.