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Новини
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Завтра світла буде більше: "Укренерго" доручило застосовувати дві черги відключень протягом усієї доби

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Протягом усієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" закликали споживати електроенергії ощадиво, коли світло з'являється за графіком, та не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Як повідомлялося, 27 серпня в усіх регіонах діють заходи обмеження споживання електроенергії: три та чотири черги відключень.

26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+4
Та ви вже багато чого обіцяли. Завтра сонце зійде і потім сяде.
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27.08.2024 18:20
+4
Зєльонський створив ЗСУ, започаткував ПЦУ, здобув Томос, безвіз, замінував Чонгар, звільнив Бахмут і Маріуполь, побудував фортифікації, стабілізував економіку і гривню, знизив тарифи, підвищив зарплати і пенсії (втричі), розробив першу балістичну ракету...
Шо вам ше треба, парахоботи невдячні? )
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27.08.2024 21:07
+4
Як, хіба Ви не отримуєте 4000..? То напишіть, що так і так, таваріщ Зельонскій, праізашла чудовіщная ашіпка..
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27.08.2024 22:42
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Та ви вже багато чого обіцяли. Завтра сонце зійде і потім сяде.
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27.08.2024 18:20 Відповісти
Ага! Схоже, зє!-3,14дараси надихаються тим, що було років 70 тому:

Прашла вєсна, настала лєта, -
Мєрсі Зєлєнскаму за ета!
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27.08.2024 19:31 Відповісти
Зєльонський створив ЗСУ, започаткував ПЦУ, здобув Томос, безвіз, замінував Чонгар, звільнив Бахмут і Маріуполь, побудував фортифікації, стабілізував економіку і гривню, знизив тарифи, підвищив зарплати і пенсії (втричі), розробив першу балістичну ракету...
Шо вам ше треба, парахоботи невдячні? )
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27.08.2024 21:07 Відповісти
Я викладач. Де обіцяна мені зарплатня?
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27.08.2024 21:25 Відповісти
Як, хіба Ви не отримуєте 4000..? То напишіть, що так і так, таваріщ Зельонскій, праізашла чудовіщная ашіпка..
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27.08.2024 22:42 Відповісти
Якщо ₴4000, то навіть у кілька разів більше. Ну так, звісно, що ми його неправильно зрозуміли. Хіба ж міг майбутній президент міряти зарплатню в іноземній валюті
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27.08.2024 23:08 Відповісти
НА ЕКСПОРТ КОЛИ?? ХТО ВАС ПРОСИТЬ ОГОЛОШУВАТИ ВСЕ ???? ІДІОТИ...БУДУЄТЕ?? БУДУЙТЕ.. НАВІЩО ВИ ОРКАМ ВКАЗУЄТЕ НА ЦІЛІ??... ДЕМОНТАЖ ОБЛАДНАННЯ В КРАМАТОРСЬКУ?? ЧЕРЕЗ ОГОЛОШЕННЯ НОВИНИ ПРИЛІТ У ПРОМ ЗОНУ.. НЕПОТРІБНО ПИСАТИ НІ ПРО ЯКІ УСПІХИ... СБУ НАШЕ МОВЧИТЬ НЕ ВЧИТЬ ЗМІ...
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27.08.2024 18:21 Відповісти
Експорт іде повним ходом. Прокинься!
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27.08.2024 18:38 Відповісти
На Transparency Platform немає
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27.08.2024 18:48 Відповісти
Якщо вам пощастило і у вас є світло, то ви можете побачити, що реалізація "потужного" та "незламного" плану із будівництва гігавата виявилась черговою пустопорожньою обіцянкою найвеличнішого брехуна **********.
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27.08.2024 18:45 Відповісти
В Дніпрі 4 години всього було. Починаючи з 12 ночі. В одному районі, так точно.
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27.08.2024 18:50 Відповісти
А то вже добре шо 4 години у вас була електрика.
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27.08.2024 19:30 Відповісти
Ой, да шоб ви так жилі! (c)
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27.08.2024 19:27 Відповісти
Кажуть шо наші пан Президент Української Держави Зеленський Володимир Олександрович на Ставці поставив міністру енергетики Галущенко умови шоб той як хоче і де хоче але світло має бути в усіх оселях .Дякуємо панові Президенту за його турботу за нас грішних та недостойних даже підняти очі на такого Лідера Нації ! Хай живе Володимир Олександрович !
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27.08.2024 19:29 Відповісти
Ай молодець! От же лизнув, то лизнув! Дивись лише, щоб не застряг язиком у дупі Сонцеликому.
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27.08.2024 19:45 Відповісти
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27.08.2024 21:50 Відповісти
Товсто
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27.08.2024 22:34 Відповісти
тобто подача ел.енергії залежить від "доручениь "Укрненрго"? вони зовсім д...би? хоча про що я, у нас т.з.президент мантію амператора приміряє.
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27.08.2024 20:55 Відповісти

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