Екстрені відключення світла запроваджують у Києві та чотирьох областях

У Києві та чотирьох областях запроваджені екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Як наголошують в ДТЕК, енергетики працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців.

Раніше Укренерго анонсувало, що 28 серпня упродовж усієї доби діятимуть по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.

Нагадаємо, що 26 серпня Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.