"Укренерго" та "Київ Цифровий" запустили сервіс про ситуацію в енергосистемі. Що там можна дізнатися?

"Укренерго" та сервіс "Київ Цифровий" створили можливості для мешканців столиці оперативно дізнаватися про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії. Так, усі, хто встановив застосунок, відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електропостачанням, заплановані зміни графіків або аварійні відключення.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"Інформація буде оновлюватися максимально швидко, адже надходитиме з Диспетчерського центру "Укренерго", – зазначили в компанії.

Як скористатися

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми, необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а ввечері – прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку в розділі "ДТЕК.Світло".

"Тепер і в застосунку "Київ Цифровий" користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок "Укренерго" кіт Графік. Якщо він зелений – значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий – електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний – то відключення вже застосовуються", – розповіли в "Укренерго".

Також там зазначили, що "Укренерго" працює над створенням додатка, де мешканці всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень та розпланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби.

"Уже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для всіх споживачів у кожній області в нашому телеграм-боті "Диспетчер Укренерго", – повідомили в компанії.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.