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В Україні подорожчали дині, хоча ціни на 20% нижчі за минулорічні

диня

Цього тижня в Україні зафіксовано підвищення цін на дині,За словами учасників ринку, воно пов'язане перш за все з подальшим скороченням пропозиції даних баштанних. Так, спекотна посушлива погода негативно позначається зараз не тільки на якості цієї продукції, а й сприяє скороченню вибірок у місцевих господарствах.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Як повідомляється, на сьогодні дині з поля фермери готові відвантажувати по 15-25 грн/кг, що в середньому на 44% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Зазначається, що сезон реалізації дині з українських господарств зараз добігає кінця. При цьому торговельна активність на ринку зараз досить висока, що на тлі обмеженої пропозиції дає можливість продавцям підвищувати відпускні ціни.

Втім, попри істотне подорожчання в даному сегменті, дині сьогодні в Україні надходять у продаж в середньому на 20% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що в Україні підвищують відпускні ціни на помідори. Так, тепличні комбінати готові відвантажувати томат не дешевше 35-50 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами аналітиків, нинішні ціни на помідори є найвищими в Україні щонайменше за останні сім років.

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продукти (734) ціни (3443) фрукти (103)


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