У ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла

Уранці 30 серпня, у Києві та ще чотирьох областях запровадили екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Енергетики продовжують працювати цілодбово, щоб повернути світло.

Напередодні "Укренерго" анонсував, що відключення електроенергії 30 серпня застосовуватимуться протягом усієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень. З 06:00 до 09:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги. В інший час доби мала застосовуватись одна черга відключень.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.