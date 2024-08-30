У ДТЕК повідомили про екстрені відключення світла
Уранці 30 серпня, у Києві та ще чотирьох областях запровадили екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Енергетики продовжують працювати цілодбово, щоб повернути світло.
Напередодні "Укренерго" анонсував, що відключення електроенергії 30 серпня застосовуватимуться протягом усієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень. З 06:00 до 09:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги. В інший час доби мала застосовуватись одна черга відключень.
Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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