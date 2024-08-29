У п’ятницю світло відключатимуть протягом доби. Найбільше – з 18:00 до 21:00, – "Укренерго"

Завтра, 30 серпня, відключення електроенергії будуть застосовуватися протягом усієї доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень. З 06:00 до 09:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги. В інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни та закликали стежити за повідомленнями "Укренерго" та обленерго.

Як повідомлялося, вдень 29 серпня в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково Донецькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.