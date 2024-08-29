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Новини
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У п’ятницю світло відключатимуть протягом доби. Найбільше – з 18:00 до 21:00, – "Укренерго"

світло,світла,відключення,віялові

Завтра, 30 серпня, відключення електроенергії будуть застосовуватися протягом усієї доби.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"З 18:00 до 21:00 будуть діяти три черги відключень. З 06:00 до 09:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги. В інший час доби буде застосовуватись одна черга відключень", – сказано в повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що в обсягах застосування обмежень можливі зміни та закликали стежити за повідомленнями "Укренерго" та обленерго.

Як повідомлялося, вдень 29 серпня в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській та частково Донецькій областях запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

НЕК "Укренерго" доручило запровадити екстрені відключення світла по всій країні. Пізніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що внаслідок обстрілів виникла складна ситуація в енергетиці.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+3
Хій би на лобі виріс у Ахметова!
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29.08.2024 20:03
+3
Как вы уже задолбали, ахметовские шавки. ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейшая частная энергетическая компания Украины, принадлежащая группе СКМ Рината Ахметова. Она занимается поставками электроэнергии и контролирует рынок. А госкомпании Укренерго и Энергоатом сливают ему энергии за копейки и огромные взятки руководству.
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29.08.2024 20:54
+3
электроэнергию по одной копейке за мегаватт-час покупает генерация ДТЭК Рината Ахметова. Потом продает ее потребителям по рыночной цене - около 3000 грн/МВт·ч.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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29.08.2024 20:56
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Таким чином одна черга відключень буде з 0.00 до 05.00 - коли всі сплять. І з 10.00 до 13.00 - 4 години. Шикарно зеля.
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29.08.2024 18:16 Відповісти
Дякую
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29.08.2024 18:16 Відповісти
Та як завжди, запровадять екстрені на цілий день. Щось Укренерго не вгадує з прогнозами, постійно скочується в екстрені вимкнення.
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29.08.2024 19:35 Відповісти
Хій би на лобі виріс у Ахметова!
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29.08.2024 20:03 Відповісти
***, як ви заїбали вже... почитайте йолопи:
"Укренерго
ПрАТ «Національна енергетична компанія "Укренерго"» - оператор системи передачі України зі статусом члена ... Вікіпедія
Засновано: 15 квітня 1998 р.
Власник(и): Міністерство енергетики України
Чистий прибуток: ▼ ₴ 1,864 млрд (2019)
Галузь: Електроенергетика
Ключові особи: Кудрицький Володимир Дмитрович,"
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29.08.2024 20:47 Відповісти
Как вы уже задолбали, ахметовские шавки. ДТЭК (Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейшая частная энергетическая компания Украины, принадлежащая группе СКМ Рината Ахметова. Она занимается поставками электроэнергии и контролирует рынок. А госкомпании Укренерго и Энергоатом сливают ему энергии за копейки и огромные взятки руководству.
показати весь коментар
29.08.2024 20:54 Відповісти
электроэнергию по одной копейке за мегаватт-час покупает генерация ДТЭК Рината Ахметова. Потом продает ее потребителям по рыночной цене - около 3000 грн/МВт·ч.
https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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29.08.2024 20:56 Відповісти
ти дурне?
Електроенеогію хто вимикає? Д-тек чи Укренерго?!?
Хто керівник Укренерго?
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29.08.2024 20:56 Відповісти
Кабмін *** йолопе!
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29.08.2024 20:57 Відповісти
Иди за русским кораблем. Электроэнергию отключает тот, кто его поставляет - ДТЕК.
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29.08.2024 20:58 Відповісти
цією калькою лиш агенти московії користуються останнім часом,
а ти мені краще виклади аудіозапис, як ти виговориш слово "паляниця", бо "паляться" на цьому навіть корінні засовковані громадяни України!
жуй сраку!
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29.08.2024 21:02 Відповісти
*******, цього ти був відправлений вслід за лаптєплавом далеко не вперше. Раніше туди відправляв тебе я. Якого милого ти вернулося звідтам?
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30.08.2024 17:49 Відповісти
ти під скількома ніками тут строчиш?! Asd то теж ти, помітний ти ботяра!
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30.08.2024 18:55 Відповісти
Одного достатньо. Ти здивоване, *******?
Ще раз (враховуючи твою безмежну тупість): тобі слідувати курсом руZZкага вайеннага карапля. І, курво, не вертатися, щоб лаптями тут-во не смерділо.
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30.08.2024 23:02 Відповісти
І собі хія на лоба хочеш, рабе алальний Ахметова?
Хій з тобою, мені не шкода: щоб і тобі хій на лобі виріс, худобо!
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29.08.2024 23:20 Відповісти
Схема простая: предприятия платят по завышенной цене, им поставляют энергию бесперебойно, а чтобы платили отключают энергию тем, кто не платят. Стандартный развод бандитов из 90х в лице Ахметова.
То же касается и населения, которому отключают энергию и заставляют платить 4,32 грн. при себестоимости 60 копеек. 605% прибыли.
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29.08.2024 20:50 Відповісти
Цікаве маю спостереження. Найбільші відключення припадають на час з 18:00 до 21:00. Мені завжди здавалось, що найбільше всього електрики потребує промисловість, але пік споживання прпадає на вечірній час, коли збільшується споживання населенням. Таки чином можна зробити висновок, що промисловості у нас просто вже нема...
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29.08.2024 21:50 Відповісти
Що я завжди в той черзі, де світла нема.
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30.08.2024 13:58 Відповісти

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