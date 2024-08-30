Аварійні відключення діють у Києві та 16 областях. Як подаватимуть світло після них
Через складну ситуацію в енергосистемі зранку, 30 серпня, аварійні відключення електроенергії запровадили у Києві та 16 областях. Попередні графіки наразі не діють.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
У компанії уточнили, що аварійні відключення діють у Києві та Київській, Черкаській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях.
Зазначається, що після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:
- 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
- 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Водночас у Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження застосовуються так:
- 00:00 – 6:00 – одна черга відключень;
- 6:00 – 9:00 – дві черги відключень;
- 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
- 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
- 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
- 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.
Детальну інформацію щодо застосування графіків обмежень можна дізнатись на офіційних сайтах обленерго або на їхніх сторінках у соцмережах.
Напередодні "Укренерго" анонсував, що відключення електроенергії 30 серпня застосовуватимуться протягом усієї доби. Зокрема, очікувалося, що з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень. З 06:00 до 09:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 діятимуть дві черги. В інший час доби мала застосовуватись одна черга відключень.
Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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