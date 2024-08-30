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"Укрнафта" залучила кредит у держбанку на 4 мільярди. На що підуть гроші

укрнафта

ПАТ "Укрнафта" та державний UGB ("Укргазбанк") уклали кредитний договір на 4 млрд грн для реалізації компанією інвестиційної програми. Вона передбачає нарощування видобутку нафти та газу та впровадження проєктів когенерації.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зокрема, йдеться про буріння нових свердловин, а також будівництво та введення в експлуатацію сучасних газопоршневих установок.

"За рахунок залучених коштів планується фінансування програм буріння та інтенсифікації видобутку, будівництво сучасних газопоршневих станцій. Дякую нашому надійному партнерові "Укргазбанку" за підтримку та довіру", – підкреслив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Наголошується, що співпраця партнерів сприятиме стабілізації та відновленню енергосистеми України.

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Раніше "Укрнафта" ухвалила стратегічне рішення про будівництво газової генерації, і для цієї цілі вже почала залучати партнерів.

На початку червня стало відомо, що "Укрнафта" за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку розпочне будівництво потужностей маневрової генерації електроенергії.

Автор: 

кредит (3280) нафта (4778) Укргазбанк (264) Укрнафта (855) електроенергія (4235)


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