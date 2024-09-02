"Найгірший серпень за 25 років": Російський фондовий ринок обвалився

Росіський фондовий ринок продовжує знижуватися. Його основний індикатор, індекс "Московської біржі", впав на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункта – рівня, якого не було з травня 2023 року.

Про це пише The Moscow Times.

За місяць він втратив 10%, знизившись із 2942,68 до 2650,32 пункта. Це був найгірший серпень для російського ринку за 25 років, з 1999 року.

Як зазначають експерти, ринок стурбований зростанням геополітичних ризиків та можливим підвищенням ключової ставки восени. З огляду на сьогоднішнє падіння обвал становить майже 12%.

Серпень став четвертим місяцем поспіль, коли російський фндовий ринок падає. Із травневих піків (3450 пунктів) зниження становило майже 25%. Це можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років, такими як початок повномасштабної війни Росії проти України, пандемія та фінансова криза 2008 року.

Перераховуючи причини падіння, експерти виділяють високі відсоткові ставки, які б'ють за прибутками компаній і роблять акції менш привабливими в порівнянні з депозитами, облігаціями та фондами грошового ринку, зростаючий санкційний тиск (останній пакет санкцій вдарив по металургійних компаніях та ряду інших галузей), а також схеми, що іноді дозволяли нерезидентам позбавлятися начебто заморожених російських паперів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.