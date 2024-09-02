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Новини
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"Найгірший серпень за 25 років": Російський фондовий ринок обвалився

рубль

Росіський фондовий ринок продовжує знижуватися. Його основний індикатор, індекс "Московської біржі", впав на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункта – рівня, якого не було з травня 2023 року.

Про це пише The Moscow Times.

За місяць він втратив 10%, знизившись із 2942,68 до 2650,32 пункта. Це був найгірший серпень для російського ринку за 25 років, з 1999 року.

Як зазначають експерти, ринок стурбований зростанням геополітичних ризиків та можливим підвищенням ключової ставки восени. З огляду на сьогоднішнє падіння обвал становить майже 12%.

Серпень став четвертим місяцем поспіль, коли російський фндовий ринок падає. Із травневих піків (3450 пунктів) зниження становило майже 25%. Це можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років, такими як початок повномасштабної війни Росії проти України, пандемія та фінансова криза 2008 року.

Перераховуючи причини падіння, експерти виділяють високі відсоткові ставки, які б'ють за прибутками компаній і роблять акції менш привабливими в порівнянні з депозитами, облігаціями та фондами грошового ринку, зростаючий санкційний тиск (останній пакет санкцій вдарив по металургійних компаніях та ряду інших галузей), а також схеми, що іноді дозволяли нерезидентам позбавлятися начебто заморожених російських паперів.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.

США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.

Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",

21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.

На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.

Автор: 

біржа (536) росія (14184) санкції (4380)


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Топ коментарі
+6
То я не пойняв: раші піззєц завтра чи післязавтра?
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02.09.2024 17:45
+6
доки в параші є нафта, газ, золото, вугіль і т.д. доки будуть і бажаючи це купувати. а тому навряд чи ці цифри щось кардинально змінять в цій війні.
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02.09.2024 18:02
+4
ну-ну - розчаровані? ПАКРОВСЬКУСЬОПРАПАЛА?
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02.09.2024 17:55
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То я не пойняв: раші піззєц завтра чи післязавтра?
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02.09.2024 17:45 Відповісти
ну-ну - розчаровані? ПАКРОВСЬКУСЬОПРАПАЛА?
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02.09.2024 17:55 Відповісти
*****...коли вже пізда?
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02.09.2024 17:50 Відповісти
з приходом подляківцю! напиши ще про ПАКРОВСЬКУСЬОПРАПАЛА
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02.09.2024 17:56 Відповісти
розгін зрада усьоПРапала з ферм Єрмака можналегко прПРослідквати ось за цими першими постами вище . та їхніми підтримувачами в плюсиках
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02.09.2024 17:58 Відповісти
По темі!

Гарна думка від КОХ з КІСЄЛЬОВ ( обоє рябоє харашоруззкіє) але ж думка гарна
РОССІЯ УТОНЕТ В ДЕШЬОВОЙ НЕФТІ
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02.09.2024 18:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kGMea22pjB8 БАНКОВСКИЙ КРИЗИС ОСЕНЬЮ/ ВОЕНКА ЗАМЕДЛЯЕТСЯ/ ДЕФИЦИТ БЕНЗИНА.
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02.09.2024 17:51 Відповісти
Два Милова в кадре шикарны.
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02.09.2024 18:15 Відповісти
Теж дивлюсь. Але заради "тенденцій", а не "фактів". Вони занадто покладаються на офіційні дані уряду засрашки і занадто багато ці вигадані "показники" обговорюють. "Офіційна інфляція уповільнилась до 0.03%, а от ті добродії, яким ще дозволяють відкривати рота, кажуть 20%, але ми будем 10 хвилин обговорювати 0.03%".

Я розумію, в засрашці диктатура і там просто не з'являється нічого про їхню економіку, що б не пройшло цензуру (і самоцензуру). А кожного тижня ж треба "бути в етері", бо забудуть, хто такий мілов і накі - "демократична засрашка" ж, а раптом завтра скинуть ***** і позвуть же "пламєнньіх поцреотов-дємократов"!
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02.09.2024 21:55 Відповісти
доки в параші є нафта, газ, золото, вугіль і т.д. доки будуть і бажаючи це купувати. а тому навряд чи ці цифри щось кардинально змінять в цій війні.
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02.09.2024 18:02 Відповісти
Щось у війні змінюють не цифри індексу мосбіржі, а обсяги виробництва танків та ББМ.

В них 20 років надприбутки від нафти та газу. І що? Багато танкових заводів побудували? Чи багато станків спеціальних ковальських купили для виробництва стволів 122/155/203 мм? Так багато, що на базах зберігання валяється вже приблизно 250 корпусів САУ Гіацинт-С без стволів, остаточно канібалізовані - ці САУ вже почали зникати з військ і замінятися своїм попередником - гарматою М46 (снарядів до якої засрашка не виробляє)!!!

Так от - поточне виробництво всього спектра техніки в них не покриває і 1/3 від потреб засрашинського війська. Частини реально вкомплектовані менше ніж на 40% технікою. І становище стрімко погіршується. Ні за яке золото, алмази та нафту - ніякі Китаї та Ірані не згодні ***** продавати не те що танки, а навіть гармати.

Саме тому вже є повідомлення, що бачили на фронті гармати М30. Їх в засрашки "на зберіганні" - багато! Аж 2000+ штук! Але нагадую: швидкість і вірогідність знищення будь-якої техніки обернено пропорційна квадрату (або навіть кубу) зменшеня відстані до ЛБЗ. Дальності роботи М30 та Д-30 кожен може і сам подивитись в інтернетах. Про точність взагалі помовчати - як за покійником...
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02.09.2024 22:06 Відповісти
0,03% - це за тиждень, а "добродії" як звичайні обивателі. мають на увазі річну. Уважніше треба, тоді все стає на місця.
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02.09.2024 22:32 Відповісти
Я це розумію. Офіційна річна інфляція в засрашки - 9%. Всіма силами намагаються втримати невозначну цифру. Я про акценти...
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02.09.2024 22:41 Відповісти
і що Мілов? підтверджує 9% річну?
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02.09.2024 22:50 Відповісти
В нього своїх ніяких джерел вже немає. Він просто переповідає офіційні джерела засрашки (рідко посилається на якісь інші) і каже "а я казав, я казав що дупа вже близько". От і все "сенсове навантаження" його балаканини.

Мабуть, перестану на нього витрачати час - мені його "спогади про совок", в якому він був 19річним сосунцем і ніякого відношення до економіки не мав, а освіта в нього "гірничий інженер" - вже набридати стали.
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03.09.2024 00:25 Відповісти
Але ж роблять власні танки, а ми ні, і чи нам щось дадуть - невідомо. Також кацапи виробляють снаряди, міни, ракети і т.д. а ми навіть патронів не робимо. Не слід надіятись на ті індекси та біржі.
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03.09.2024 15:44 Відповісти
Ти несеш відверту хєрню. Україна робить власні танки. Україна самотужки ремонтує свої пошкоджені танки. Якщо ти особисто цього не бачив - це не означає, що цього немає. Я цього року неодноразово бачив, як з воріт танкоремнтного завода на тралах вивозять новенькі.
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03.09.2024 23:21 Відповісти
Україна не робить танки, знищено потужності. Є ремонт, можливо модернізація старих танків булат, і все.
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03.09.2024 23:24 Відповісти
Так мені начхати як ти там називаєш процес, який описується так: серед білого дня відкриваються ворота танкоремонтного заводу і звідти виїжджає 2 трала на кожному з яких по новенькому танку. І явно не Леопарди.

Головне, що ЗСУ постійно отримує нові/відремонтовані УКРАЇНСЬКІ машини.
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03.09.2024 23:27 Відповісти
І так, я можу відрізнити відремонтований танк від новенького. Навіть можу відрізнити відремонтований Паладин від новенького. Коли хочеш бачити і дивишсь - багато чого побачиш. Але це не про тебе - хєр путлера в роті тобі, бачу, дуже заважає будь-що бачити.
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03.09.2024 23:29 Відповісти
Ти просто кретини, не розумієш елементарних речей. Що ти там бачиш мені пох.
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03.09.2024 23:33 Відповісти
Я вважаю, що б вижити нам потрібно все населення навчити володіти зброєю, включно жінки та діти. Також щоб все населення було залучене до виробництва зброї, від снарядів до корпусів бпла. Інакше нас як народ знищать разом з дітьми.
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03.09.2024 15:51 Відповісти
Ось тут я з тобою згоден. Очікую твоєї фотки з курсів тактичної медицини (я вже закінчив) та фото трудової книжки з записом твого влаштування на завод по виробництву мін (таких підприємств в Україні більше 22 штук, якщо ти не знаєш).

Очікую, сподіваюсь на твій наочний приклад всім зрадойобам!
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03.09.2024 23:24 Відповісти
То шо, ракет по Україні поменшає?
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02.09.2024 18:15 Відповісти
Щось мені здається, що "дарагіє расіянє" просто стануть менше їсти
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02.09.2024 18:21 Відповісти
Поменшає. Але поступово. Це працює так: сьогодні впала вартість акцій публічних компаній, це сталося з-за того, що кредити стали ще на 2-4% дорожчі (облікова ставка підвищилась з 16 до 18%), завтра в публічних компаній буде недостатньо оборотних коштів для закупівлі матеріалів та виплати надвеликих зарплат (бо платять слюсарям як програмістам і більше), післязавтра поодинокі постачальники деяких з тисяч комплектуючих для виробництва ракет - вирішить закрити виробництво, що призведе до кратного здорожчання виробництва та пошуку іншого постачальника (а їх реально одиниці), що врешті решт призведе до ще гіршої якості, точності та взагалі можливості долетіти до цілі.

Я вам розписав значно спрощений алгоритм і може здатися, що це "десь колися в майбутньому" ще тільки почне траплятись.

Але правда в тому, що всі ці процеси почались не сьогодні. І навіть не в цьому сторіччі.

Правда в тому, що засрашка до 2010 року втратила приблизно 15'000 заводів (всіляких), виробництво танків реально збереглося тільки на 1 заводі (Уралвагонзавод), виробництво БТР/БМП - фактично теж тільки на 1 заводі є. Зараз вони реально балансують на ДУУУЖЕ тонкій навіть не мотузці, а лісці. Наприклад: в них немає виробництва МТЛБ "з нуля", взагалі (запаси в 5000+ здавались нескінченими). Але ось - липень 2024 року і на базах зберігання ... 400 корпусів МТЛБ в різному стані (в основному - некондиційні) залишилось.

Виснаження по техніці та промисловому постенціалу - воно таке...
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02.09.2024 22:18 Відповісти
По нашим даним, якщо будівництво не ********** зараз - воно обов'язково ********** в наступному кварталі.Пьєса Л.Подерев'янський
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02.09.2024 18:22 Відповісти
коли кацапу не буде за що та де купити пляхан бирла-от тоді він і обвалиться,а так це все маячня.
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02.09.2024 18:23 Відповісти
До речi , що до " останнiй пакет санкiй по металургiйних компанiях" . Вони мали непоганi прибутки до останнього . Можливо були запити з оборонных пiдприемств , на виробництво того ,що в рештi летить нам на голови ... Але 100-вiдсотково важко стверджувати..
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02.09.2024 18:55 Відповісти
Знаєте, що дивно: от всі бачать - є війна.

От ніби ж повинний бути ПРЯМИЙ зв'язок "війна - втрати техніки - 100% виробництва повинно йти на підвищення виробництва корпусів техніки - держзамовлення це є автоматичне покращення становища металургійників".

Але ЗАСЬ! В засрашці металургійники охєрєлі від санкцій на експорт своєї продукції.

Знаєте чому так? А все просто А НЕ ВИПУСКАЮТЬ В ЗАСРАШЦІ КОРПУСИ ТЕХНІКИ В ТОВАРНИХ КІЛЬКОСТЯХ! Бо втратили технологічні ланцюжки виробництв. Ще в нульових роках!

От вам і "в засрашки всього багато, нескінчені ресурси, бла-бла-бла, давайте мир на будь-яких умовах".
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02.09.2024 22:24 Відповісти

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