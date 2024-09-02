"Найгірший серпень за 25 років": Російський фондовий ринок обвалився
Росіський фондовий ринок продовжує знижуватися. Його основний індикатор, індекс "Московської біржі", впав на 2,5%, досягнувши позначки 2584,4 пункта – рівня, якого не було з травня 2023 року.
Про це пише The Moscow Times.
За місяць він втратив 10%, знизившись із 2942,68 до 2650,32 пункта. Це був найгірший серпень для російського ринку за 25 років, з 1999 року.
Як зазначають експерти, ринок стурбований зростанням геополітичних ризиків та можливим підвищенням ключової ставки восени. З огляду на сьогоднішнє падіння обвал становить майже 12%.
Серпень став четвертим місяцем поспіль, коли російський фндовий ринок падає. Із травневих піків (3450 пунктів) зниження становило майже 25%. Це можна порівняти з найбільшими обвалами за останні 20 років, такими як початок повномасштабної війни Росії проти України, пандемія та фінансова криза 2008 року.
Перераховуючи причини падіння, експерти виділяють високі відсоткові ставки, які б'ють за прибутками компаній і роблять акції менш привабливими в порівнянні з депозитами, облігаціями та фондами грошового ринку, зростаючий санкційний тиск (останній пакет санкцій вдарив по металургійних компаніях та ряду інших галузей), а також схеми, що іноді дозволяли нерезидентам позбавлятися начебто заморожених російських паперів.
Як повідомлялося, Міністерство фінансів США 12 червня внесло до санкційного списку понад 100 російських компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії.
США також запровадили санкції проти "Московської біржі", вона зупинила торги доларом та євро. Через підвищений попит населення у відділеннях московських банків закінчилася готівкова валюта.
Також під санкції потрапили "Національний кліринговий центр" центробанку РФ, "Національний розрахунковий депозитарій", страхова компанія "Согаз", державна "Російська національна перестрахувальна компанія",
21 червня російський "Національний кліринговий центр" (входить до групи "Московської біржі") ухвалив рішення про конвертацію валютних залишків клієнтів у російські рублі.
На початку липня стало відомо, що великі гравці біржових торгів китайським юанем – китайські банки, які продовжують працювати з Росією, – залишають "Московську біржу", яка потрапила під санкції США.
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Гарна думка від КОХ з КІСЄЛЬОВ ( обоє рябоє харашоруззкіє) але ж думка гарна
РОССІЯ УТОНЕТ В ДЕШЬОВОЙ НЕФТІ
Я розумію, в засрашці диктатура і там просто не з'являється нічого про їхню економіку, що б не пройшло цензуру (і самоцензуру). А кожного тижня ж треба "бути в етері", бо забудуть, хто такий мілов і накі - "демократична засрашка" ж, а раптом завтра скинуть ***** і позвуть же "пламєнньіх поцреотов-дємократов"!
В них 20 років надприбутки від нафти та газу. І що? Багато танкових заводів побудували? Чи багато станків спеціальних ковальських купили для виробництва стволів 122/155/203 мм? Так багато, що на базах зберігання валяється вже приблизно 250 корпусів САУ Гіацинт-С без стволів, остаточно канібалізовані - ці САУ вже почали зникати з військ і замінятися своїм попередником - гарматою М46 (снарядів до якої засрашка не виробляє)!!!
Так от - поточне виробництво всього спектра техніки в них не покриває і 1/3 від потреб засрашинського війська. Частини реально вкомплектовані менше ніж на 40% технікою. І становище стрімко погіршується. Ні за яке золото, алмази та нафту - ніякі Китаї та Ірані не згодні ***** продавати не те що танки, а навіть гармати.
Саме тому вже є повідомлення, що бачили на фронті гармати М30. Їх в засрашки "на зберіганні" - багато! Аж 2000+ штук! Але нагадую: швидкість і вірогідність знищення будь-якої техніки обернено пропорційна квадрату (або навіть кубу) зменшеня відстані до ЛБЗ. Дальності роботи М30 та Д-30 кожен може і сам подивитись в інтернетах. Про точність взагалі помовчати - як за покійником...
Мабуть, перестану на нього витрачати час - мені його "спогади про совок", в якому він був 19річним сосунцем і ніякого відношення до економіки не мав, а освіта в нього "гірничий інженер" - вже набридати стали.
Головне, що ЗСУ постійно отримує нові/відремонтовані УКРАЇНСЬКІ машини.
Очікую, сподіваюсь на твій наочний приклад всім зрадойобам!
Я вам розписав значно спрощений алгоритм і може здатися, що це "десь колися в майбутньому" ще тільки почне траплятись.
Але правда в тому, що всі ці процеси почались не сьогодні. І навіть не в цьому сторіччі.
Правда в тому, що засрашка до 2010 року втратила приблизно 15'000 заводів (всіляких), виробництво танків реально збереглося тільки на 1 заводі (Уралвагонзавод), виробництво БТР/БМП - фактично теж тільки на 1 заводі є. Зараз вони реально балансують на ДУУУЖЕ тонкій навіть не мотузці, а лісці. Наприклад: в них немає виробництва МТЛБ "з нуля", взагалі (запаси в 5000+ здавались нескінченими). Але ось - липень 2024 року і на базах зберігання ... 400 корпусів МТЛБ в різному стані (в основному - некондиційні) залишилось.
Виснаження по техніці та промисловому постенціалу - воно таке...
От ніби ж повинний бути ПРЯМИЙ зв'язок "війна - втрати техніки - 100% виробництва повинно йти на підвищення виробництва корпусів техніки - держзамовлення це є автоматичне покращення становища металургійників".
Але ЗАСЬ! В засрашці металургійники охєрєлі від санкцій на експорт своєї продукції.
Знаєте чому так? А все просто А НЕ ВИПУСКАЮТЬ В ЗАСРАШЦІ КОРПУСИ ТЕХНІКИ В ТОВАРНИХ КІЛЬКОСТЯХ! Бо втратили технологічні ланцюжки виробництв. Ще в нульових роках!
От вам і "в засрашки всього багато, нескінчені ресурси, бла-бла-бла, давайте мир на будь-яких умовах".