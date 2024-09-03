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Новини
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У Києві та ряді областей введені екстрені відключення світла (оновлено)

електроенергія,світло,відключення

У Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – сказано в повідомленні.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що в Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення.

Раніше НЕК "Укренерго" вже змінювала час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня. Зокрема, очікувалося, що з 6:00 до 12:00 діятимуть дві черги відключень; з 12:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.

Напередодні повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.

Автор: 

Київ (4679) Київська область (285) Донецька область (191) електроенергія (4238) ДТЕК (1359) відключення світла (599) Дніпропетровська область (254)


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Топ коментарі
+6
чергова маячня. 26.08 рашисти вдарили. 1 вересня світло не вимикали. 2 вересня 4 години без світла, сьогодні вже ЩІСТЬ! Кажуть далі с 20.0 до 24 години. Оце так ремонтують
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03.09.2024 18:57
+5
Оборудки _ОПи. Як і звільнення голови Укренерго.
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03.09.2024 19:06
+3
Відповідь ахмєтова на звільнення Кудрицького? Чи попередження на можливе звільнення шмигаля? Бл@дь, ну і "картковий будиночок"...
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03.09.2024 19:23
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чергова маячня. 26.08 рашисти вдарили. 1 вересня світло не вимикали. 2 вересня 4 години без світла, сьогодні вже ЩІСТЬ! Кажуть далі с 20.0 до 24 години. Оце так ремонтують
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03.09.2024 18:57 Відповісти
Оборудки _ОПи. Як і звільнення голови Укренерго.
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03.09.2024 19:06 Відповісти
Чергову маячню написали ви. Як так "ремонтують"? Ви хоч взагалі бачили те обладнання, яке пошкоджене?
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03.09.2024 19:07 Відповісти
якщо не ремонтують, то може нове монтують? Звідки? Іди, дурнику, хильни зеленки, коли вавка у макитрі
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03.09.2024 19:13 Відповісти
Звісно одразу все нове монтують - на "Розетці" замовляють і "Новою Поштою" на наступний ранок отримують. Бо масляні та вакуумні вимикачі на складах штабелями лежать
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03.09.2024 19:38 Відповісти
у неділю не працювали підприємства а також нероби дерслужбовці сиділи вдома, а не в кабінетах під кондюками.
тим паче 2 числа кацапи ЗНОВУ били по енергетиці.
імхо не шукайте зради там де її нема, хоча ні, ва всьом вінават Па.. Ахмєтав.
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03.09.2024 19:58 Відповісти
Відповідь ахмєтова на звільнення Кудрицького? Чи попередження на можливе звільнення шмигаля? Бл@дь, ну і "картковий будиночок"...
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03.09.2024 19:23 Відповісти
Оновлені відключення, свіженькі - це ж харашо!
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03.09.2024 19:28 Відповісти
Таке враження, що тими бездумними відключеннями штучно розпалюють антиукраїнські настрої. З Центру наказ кротам прискорити події?
А на Заході України взагалі відчувається війна? У нас же типу єдина енергосистема?
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03.09.2024 19:29 Відповісти
на Заході теж вимикають прикинь, і пофігу що основний удар прийшовся не по західних областях.
то ж якщо у Дніпрі чи Києві немає світла, то винні не кляті бандери, а парашинці які ********** високовольтні підстанції шахедами чи балістикою.
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03.09.2024 19:56 Відповісти
В Києві нічого не розбили ,нічого розповідати казки,що крайніх знайшли *****.
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03.09.2024 20:11 Відповісти
Київську ГЕС - це те, про що я чув.
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03.09.2024 20:57 Відповісти
А чому в понеділок світла вистачало ,а сьогодні раптом -ні , пошкодили ж ще тиждень тому .
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03.09.2024 21:09 Відповісти
Можливо, сьогодні спека сильніше (я не перевіряв). А ще можливо, що для ремонту довелось щось тимчасово відключити - так буває. Ну, і останню добу ворог не переставав по нас бити, хоч і не так масовано, як 26.08.2024.
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03.09.2024 23:09 Відповісти
ее нажаль не передається блютусом, ********** кацапи якусь магістральну підстанцію, і все піздец, не обовязково саме в Києві.
Відкрийте якщо що карту електричних мереж.
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03.09.2024 21:03 Відповісти
Спочатку знищили Трипільську ТЕС в зоні відповідальності Київської про та ппо . Не навчило. Зруйновано Київську ГЕС. У тій же зоні відповідальності.
Дурнів ніщо не вчить.
Мабуть всі засоби стоять на банковій.
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03.09.2024 20:38 Відповісти
за весну ми втратили до стобіса пускових та радарів С-300, за нового управління Сирка, так збили декілька десятків лікатів кацапів, але цим самим оголили свої тили, чим і скористались кацапи.
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03.09.2024 21:06 Відповісти
Укренерго на гілляку!
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03.09.2024 19:45 Відповісти
Привчають нас до того,що взимку енергії взагалі не буде.
Та і продаж генераторів та іншого начиння впав.
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03.09.2024 20:13 Відповісти

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