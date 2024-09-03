У Києві та ряді областей введені екстрені відключення світла (оновлено)
У Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.
Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – сказано в повідомленні.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Пізніше в "Укренерго" уточнили, що в Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення.
Раніше НЕК "Укренерго" вже змінювала час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня. Зокрема, очікувалося, що з 6:00 до 12:00 діятимуть дві черги відключень; з 12:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.
Напередодні повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.
Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.
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тим паче 2 числа кацапи ЗНОВУ били по енергетиці.
імхо не шукайте зради там де її нема, хоча ні, ва всьом вінават Па.. Ахмєтав.
А на Заході України взагалі відчувається війна? У нас же типу єдина енергосистема?
то ж якщо у Дніпрі чи Києві немає світла, то винні не кляті бандери, а парашинці які ********** високовольтні підстанції шахедами чи балістикою.
Відкрийте якщо що карту електричних мереж.
Дурнів ніщо не вчить.
Мабуть всі засоби стоять на банковій.
Та і продаж генераторів та іншого начиння впав.