У Києві та ряді областей введені екстрені відключення світла (оновлено)

У Києві та ряді областей України введені екстрені відключення світла.

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

"Відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну ситуацію в енергосистемі", – сказано в повідомленні.

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Пізніше в "Укренерго" уточнили, що в Києві, Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Вінницькій областях застосовані аварійні відключення.

Раніше НЕК "Укренерго" вже змінювала час застосування та обсяг заходів обмеження електроенергії на вівторок, 3 вересня. Зокрема, очікувалося, що з 6:00 до 12:00 діятимуть дві черги відключень; з 12:00 до 16:00 – одна черга відключень, а з 16:00 до 24:00 – дві черги відключень.

Напередодні повідомлялося, що споживання електроенергії в Україні залишається високим, але має тенденцію до зниження. Утім, через ворожі атаки в країні продовжують діяти графіки відключень.

Нагадаємо, 26 серпня, Україна зазнала одного з найбільших російських обстрілів, по території країни окупаційні війська запустили щонайменше 127 ракет і 109 дронів, заявив президент Володимир Зеленський.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога 26 серпня постраждали 15 областей. За його словами, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура.