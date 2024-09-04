У Міноборони попередили про технічні роботи у застосунку "Резерв+"

Міністерство оборони попередило про планові технічні роботи у застосунку "Резерв+". Застосунок не працюватиме з 14:00 до 16:00.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Покращуватимуться функціональність і стабільність застосунку. Усі дані у безпеці й будуть доступні після завершення робіт", – йдеться у повідомленні.

Тому, в Міноборони закликають завантажувати електронний військовий документ у PDF, щоб він був під рукою на випадок перевірки.

Раніше повідомлялося, що розробники працюють над впровадженням нових функцій у мобільному застосунку "Резерв+", зокрема, йдеться про повторне оновлення даних.

До того повідомлялося, що Міністерство оборони планує восени 2024 року запустити в застосунку "Резерв+" функцію онлайн-рекрутингу.

Також повідомлялося, що до кінця літа у застосунку "Резерв+" може з'явитися можливість автоматично оформити відстрочку для деяких категорій військовозобов'язаних громадян, без особистого звернення до ТЦК та СП.