Російським провайдерам пригрозили анулювати ліцензії за прискорення YouTube

Роскомнагляд почне позбавляти ліцензій російських інтернет-провайдерів, які використовують технології обходу обмежень доступу до сайтів та прискорюють роботу відеохостингу YouTube у Росії.

Це випливає із листів територіальних управлінь відомства по Північно-Західному федеральному округу, Республіці Дагестан та Рязанській області, передає The Moscow Times.

У документах зазначається, що інтернет-провайдери не повинні заважати блокуванню та утрудненню доступу до сайтів із забороненою інформацією. В іншому випадку вони можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності (стаття 13.45 КпАП). Також щодо них буде вжито заходів реагування "аж до анулювання ліцензії".

Листи були розіслані 30 серпня та 2 вересня.

Сповільнення YouTube у Росії

До цього Головний радіочастотний центр Роскомнагляду зобов'язав провайдерів припинити прискорювати YouTube. У застереженні центру говорилося, що оператори зв'язку повинні відмовитися від використання "технологій спотворення, фрагментації та підміни інтернет-трафіку", щоб забезпечити "негайне обмеження доступу" до сайтів, що блокуються та сповільнюються.

Роскомнагляд не може відкликати ліцензію у провайдера без судового рішення, однак має право до рішення суду призупинити її через "невиконання директиви про обмеження трафіку".

Також згадана у листах стаття 13.45 КоАП передбачає штрафи за невиконання обов'язкових вказівок: до 10 тис. руб. – для громадян, до 30 тис. руб. – для посадових осіб, до 45 тис. руб. – для індивідуальних підприємців та до 120 тис. руб. – для юридичних осіб.

До того стало відомо, що російські провайдери почали впроваджувати на своїх мережах рішення, що дозволяють обходити уповільнення YouTube.

До 3 серпня YouTube перестав повноцінно працювати у більшості популярних у Росії браузерів на ноутбуках та персональних комп'ютерах. Незабаром користувачі почали відчувати труднощі та при спробі переглянути відео за допомогою мобільного додатка.

До уповільнення середньодобове охоплення YouTube у Росії становило 55,4 млн осіб. 21 серпня стало відомо, що трафік скоротився на 38%, порівняно з попереднім місяцем. На тлі збоїв у роботі платформи в Росії злетіли продажі Wi-Fi-роутерів із вбудованими VPN.

Тим часом Роскомнадзор запитав у операторів зв'язку дані про IP- та фізичні адреси серверів у Росії, через які здійснюється швидке завантаження відео на YouTube. Ця інформація дозволить повністю заблокувати відеохостинг у країні.

Джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, заявило, що плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.