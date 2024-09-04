Світла буде більше: 5 вересня впродовж доби відключатимуть тільки одну чергу, – "Укренерго"

Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування обмежень споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, буде застосовуватися одна черга відключень.

Живлення критичної інфраструктури не обмежується

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – зазначили в "Укренерго".

На 4 вересня "Укренерго" змінило час та обсяг застосування заходів обмеження електроенергії через зниження потужності на деяких енергооб’єктах внаслідок масованого обстрілу 26 серпня.

Зокрема, до кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком: 10:05 – 13:00 – дві черги відключень, 13:00 – 15:00 – одна черга відключень, 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

3 серпня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергетичній системі України після масованого ракетного удару 26 серпня може покращитися вже найближчими днями.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.