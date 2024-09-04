БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 256 6

Світла буде більше: 5 вересня впродовж доби відключатимуть тільки одну чергу, – "Укренерго"

світло

Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування обмежень споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Зокрема, буде застосовуватися одна черга відключень.

Живлення критичної інфраструктури не обмежується

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – зазначили в "Укренерго".

На 4 вересня  "Укренерго" змінило час та обсяг застосування заходів обмеження електроенергії через зниження потужності на деяких енергооб’єктах внаслідок масованого обстрілу 26 серпня. 

Зокрема, до кінця доби обленерго в усіх регіонах будуть застосовувати відключення за таким графіком: 10:05 – 13:00 – дві черги відключень, 13:00 – 15:00 – одна черга відключень, 15:00 – 24:00 – дві черги відключень.

3 серпня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація в енергетичній системі України після масованого ракетного удару 26 серпня може покращитися вже найближчими днями.

Раніше голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що уникнути відключень електроенергії взимку можливо буде за умови, якщо температура буде плюсовою.

Автор: 

електроенергія (4238) Укренерго (1997) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна добрі справи робити мовчки, кому потрібно то знайде інфо...??!
показати весь коментар
04.09.2024 18:36 Відповісти
Не можуть, ну не можуть ніяк припнуть язики .
показати весь коментар
04.09.2024 18:45 Відповісти
не кажи гоп. Попереду ніч і хто зна що кaцапів в голові
показати весь коментар
04.09.2024 18:59 Відповісти
ЯКЩО... А взагалі ці доповіді геть не обов'язкові. В 90-ті без війни вимикали без оголошень. а зараз війна і, зрозуміло, що може прилетіти, тож нахєра робити ці невдячні прогнози.
показати весь коментар
04.09.2024 19:00 Відповісти
Будь ласка,не треба верещати про
це так голосно.
показати весь коментар
04.09.2024 19:19 Відповісти
Вони з цими чергами тільки плутають людей. По ідеї має бути так:
одна черга - 2 години без світла
дві черги - 4 год
три черги - 6 год
ну і варіації коли кількість черг змінюється протягом доби.
Але шось воно в них так не працює.
показати весь коментар
04.09.2024 20:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 