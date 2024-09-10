Шмигаль анонсував подальшу оптимізацію уряду

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував подальші кадрові зміни в уряді для його оптимізації.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"22 члени Кабміну було до кадрових змін, зараз 20 членів Кабміну. Це зменшення відбулось, хоча не до 17, як ми анонсували і прогнозували. Це ще попереду. Така оптимізація буде", – зазначив він.

Прем’єр уточнив, що наразі влада дивиться на ті потреби, які є під час війни, враховуючи певну стабільність. За його словами, "радикальні зміни, можуть призвести до непередбачуваних результатів, тому дуже обережно формуємо нашу кадрову політику".

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада підтримала призначення Олексія Кулеби на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій. Водночас Андрій Сибіга отримав посаду міністра закордонних справ, Наталія Калмикова – міністра у справах ветеранів, ВіталійКоваль – міністра аграрної політики та продовольства.

При цьому Рада проголосувала за призначення Матвія Бідного на посаду міністра молоді та спорту, Миколи Точицького на посаду міністра культури та стратегічних комунікацій, Світлани Гринчук на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів, Ольги Стефанішиної на посаду віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України міністра юстиції, Германа Сметаніна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.