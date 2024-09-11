Морські порти України за рік збільшили вантажообіг у понад 2 рази

За підсумками серпня 2024 року морськими портами України було оброблено 7 млн тонн вантажів, що в понад два рази перевищує аналогічний показник 2023 року в 3,3 млн тонн.

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації морських портів України.

Лідерами вантажообігу стали зернові та рудні вантажі – 4 млн тонн (проти 2,3 млн тонн торік) та 1,2 млн тонн (проти 195 тис. тонн у 2023 році) відповідно.

Вантажообіг через "український коридор" у серпні склав 5,9 млн тонн, із яких 3,6 млн тонн – це продукція українських аграріїв.

Загалом за січень-серпень 2024 року порти України обробили майже 67 млн тонн вантажів (проти 37,7 млн тонн у 2023 році). Оброблено 7 769 суден проти 9 732 у 2023 році.

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.

Так, у серпні цьогоріч повідомлялося, що за рік роботи українського морського коридору 2 379 суден експортували 64,4 млн тонн вантажів. Із них 43,5 млн тонн – продукція українських аграріїв.