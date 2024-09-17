Голова Нацбанку розкритикував підвищення податку на прибуток банків до 50%, анонсує нові рішення

Національний банк вважає занадто ризикованим чергове підвищення податку на прибуток банків до 50% і планує до кінця тижня оголосити пакет рішень, який збільшить покриття банками дефіциту бюджету.

Про це заявив очільник регулятора Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Ризики від такого кроку (підвищення податку на прибуток до 50%, – ред.) для розв'язання завдання фінансування дефіциту та стабільного зростання кредитування будуть більшими, ніж користь... Баланс досить крихкий і його треба підтримати", – сказав він на заході Європейської бізнес асоціації "Глобальний прогноз. Зміцнення єдності".

За словами очільника Нацбанку, такої ж позиції дотримується і Міністерство фінансів, хоча раніше перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк зазначав, що міністерство підтримало підвищення податку.

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Пишний також заявив, що Нацбанк бачить можливості розширити канал покриття дефіциту банками, не використовуючи емісію, за рахунок купівлі ОВДП.

"До кінця тижня будемо оголошувати цілий пакет відповідних рішень", – анонсував голова НБУ.

Крім того, він зазначив, що загалом Нацбанк розуміє необхідність збільшення фіскального каналу фінансування бюджету в умовах затягування війни, збереження високої її інтенсивності та скорочення зовнішнього фінансування.

Пишний уточнив, що НБУ підтримав постійне підвищення податку на прибуток фінансових компаній із 18% до 25%, зокрема щоб уникнути податкового арбітражу з банками, для яких цей податок було підвищено з 18% до 25% від початку 2024 року.

Як повідомлялося, 17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д, який передбачає підвищення податків. Серед іншого, документ передбачає встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%.

Раніше податковий комітет ВР зняв з порядку денного підвищення податків для банківського сектору до 50%. Адже проти цього виступили Мінфін, Нацбанк та Міжнародний валютний фонд. Утім, пізніше, перед повторним першим читанням законопроєкту норму повернули.

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