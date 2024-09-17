Ціни на авіаквитки в Росії зросли рекордними темпами за 22 роки

Від початку 2024 ціни на перельоти в Росії зросли на 28,4%, що є рекордним зростанням з 2002 року. До цього схоже суттєве зростання цін – на 27,2% – спостерігалося в серпні 2008 року.

Про це йдеться в даних Росстату, передає The Moscow Times.

Як зазначається, середня вартість перельоту в економкласі з розрахунку на 1 тис. км шляху в серпні склала 7912,64 руб. Така ціна є рекордною за весь час ведення статистики. До цього різке зростання цін на авіаперельоти спостерігалося на початку року, тоді ціни піднялися на 34-42% у річному вираженні.

Як повідомляв голова Мінтрансу Росії Роман Старовойт із посиланням на дані Федеральної антимонопольної служби, авіаквитки за пів року подорожчали на 20%, а середня ціна квитка склала 9 150 руб. Він назвав кілька чинників.

"Це зростання пасажиропотоку, тобто збільшується конкуренція. Це витрати авіакомпанії на підтримку льотної придатності. Як би там не було, але збільшились витрати авіакомпаній на ці види робіт. Також загалом зростання вартості і палива, і наземних послуг, які сьогодні ми фіксуємо", – заявляв Старовойт.

За його словами, росіянам необхідно купувати квиток заздалегідь, у такому разі ціна буде нижчою.

Росавіація зазначає, до кінця літа пасажиропотік почав знижуватися і склав у серпні 12,1 млн осіб. При цьому внутрішні перевезення (78% від загального пасажиропотоку, або 9,49 млн осіб) показали зниження на 0,48% рік до року. Відомство вважає, що річний пасажиропотік у 2024 році знизиться до 98 млн осіб, у 2023 році авіаперевезеннями скористалися 105 млн пасажирів.

Наприкінці червня повідомлялося, що з офіційного сайту Федерального агентства повітряного транспорту Росії (Росавіація) зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.

Очільник держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов у ​​травні зазначав, що масове вибуття літаків провідних світових виробників з парку російських авіакомпаній почнеться з 2030 року, "оскільки можливостей ремонтувати вже особливо не буде".

Згодо стало відомо, що в Росії планують створити майданчик для виробництва аналогів оригінальних деталей для літаків Airbus та Boeing.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну авіапарк російських компаній налічував 1031 літак. Майже дві третини флоту складали повітряні судна виробництва Boeing та Airbus, через запроваджені санкції ЄС та США російські авіакомпанії тепер намагаються ремонтувати їх самостійно.

Наприкінці липня Китай остаточно викинув Росію з проєкту створення літака-конкурента лайнерів Boeing та Airbus.