Голова "Укрзалізниці" сподівається на підвищення вантажних тарифів: воно стане четвертим за останні роки

"Укрзалізниця" підготувала пропозиції щодо зміни тарифів на вантажні перевезення, зараз вони перебувають на розгляді у Кабінеті Міністрів.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко розповів українській редакції Forbes.

"Я дуже сподіваюся, що до кінця року це таки відбудеться", – заявив Лященко.

Завдяки підвищенню тарифів, яке в "Укрзалізниці" називають "гармонізацією", залізнична компанія планує додатково отримати близько 3 млрд грн до кінця року, що дозволило б компанії завершити рік без збитків.

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Як повідомлялося, це підвищення тарифів "Укрзалізниці" на вантажні перевезення буде вже четвертим за останні роки. Рекордне зростання тарифів було у червні 2022 року, під час війни – тоді вони виросли на 70% для всіх видів вантажів. Наразі рентабельність вантажних перевезень, за оцінками учасників ринку, складає 26%.

Водночас "Укрзалізниця" вже понад пів року звітує про рекордне зростання обсягів перевезень, завдяки відкриттю чорноморських портів та збільшенню обсягів виробництва українських експортерів. Так, за січень-серпень 2024 року компанія перевезла 118 млн 440 тис. тонн вантажів – це на 24,3% більше, ніж за відповідний період торік. На експорт "Укрзалізниця" перевезла 57,74 млн тонн вантажів – це на 65,8% більше. Це дало змогу компанії отримати за пів року прибуток у розмірі понад 3 мільярди гривень.

У Європейській бізнес асоціації зауважували, "Укрзалізниця" демонструє дуже значне зростання операційних витрат (операційних витрат (зарплати менеджменту, обслуговування, адмінзакупівлі), які призводять до збитків.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ і САП викрили в "Укрзалізниці" низку корупційних схем на закупівлях. На рахунках працівників залізничної компанії, причетних до махінацій на тендерах, було заарештовано 350 мільйонів гривень.