"Укрзалізниця" збирається збільшити обсяги перевезень до ЄС через Угорщину

Дочірня компанія "Укрзалізниці" – UZ Cargo Poland – та Rail Cargo Hungaria Zrt. домовилися працювати над збільшенням обсягів інтермодальних і звичайних залізничних вантажних перевезень між Україною та Угорщиною.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Як зазначається, в найближчі роки прогнозується значне зростання обсягів залізничних вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, включно з інтермодальними та звичайними залізничними перевезеннями. Організація цих вантажопотоків через Угорщину є одним з пріоритетних напрямків.

Зокрема, серед пріоритетних завдань:

розвиток перевезень між ЄС та Україною через залізничні прикордонні переходи Батьово – Епер'єське і Захонь – Чоп;

розробка технології транскордонних перевезень між Україною та Угорщиною, організованих UZ Cargo Poland або компанією Rail Cargo Hungaria Zrt.;

оптимізація використання активів у міжнародних транскордонних перевезеннях для вагонів європейської та широкої колії;

розробка методів транспортування для підвищення рівня якості обслуговування клієнтів;

співпраця в організації перевезень вантажів залізничним транспортом між Україною та країнами ЄС, зокрема, розрахунок тарифів та вартості перевезень, надання рухомого складу, організація перевезень з метою збільшення товарообігу та можливості надання своїм клієнтам повного спектру транспортно-експедиційних послуг з перевезень вантажів залізничним транспортом між Україною та країнами ЄС.

Про компанії

UZ Cargo Poland – дочірня компанія АТ "Укрзалізниця", заснована у 2023 році для організації вантажних перевезень у Польщі та Євросоюзі. З вересня 2023 року UZ Cargo Poland надає повноцінний сервіс у сфері транспортних перевезень, включно з інтермодальними та контейнерними перевезеннями.

Rail Cargo Hungaria Zrt. входить до складу Rail Cargo Group та спеціалізується на логістичній і транспортній діяльності в європейському секторі залізничних вантажних перевезень. Rail Cargo Group пропонує індивідуальні рішення в галузі залізничної логістики між Північним, Чорним і Середземним морями.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" та Європейське агентство залізниць (ERA) підписали меморандум про співпрацю, спрямований на підвищення інтероперабельності та безпеки залізничного транспорту в Україні.

До того стало відомо, що "Укрзалізниця" та "Польські державні залізниці" (PKP) домовилися розвивати інтермодальні маршрути до Азії.