Індія не купуватиме російський газ з нового підсанкційного LNG-заводу

Індія не купуватиме скраплений природний газ з підсанкційного проєкту "Арктик СПГ-2" у Росії.

Про це журналістам повідомив міністр нафтової промисловості Індії Панкадж Джейн, передає The Moscow Times.

За його словами, платежі стануть проблемою при закупівлі підсанкційного СПГ.



Міністр також сказав, що згідно з чинними правилами, підсанкційним судам заборонено вхід до індійських портів.

Як повідомлялося, напередодні Велика Британія ввела санкції проти п'яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу, включно з проєктом "Арктик СПГ-2".

Проблеми з проєктом "Арктик СПГ-2"

Наприкінці червня цього року повідомлялося, що китайська компанія Wison New Energies (колишня Wison Offshore & Marine), яка відповідає за будівництво модулів для нового проєкту російської компанії "Новатек" – "Арктик СПГ-2", призупинила свою роботу в Росії.

У листопаді 2023 року США включили "Арктик СПГ-2" до санкційного списку. Через місяць після цього російський "Новатек" повідомив покупців про форс-мажору щодо майбутніх поставок скрапленого газу. У червні 2024 року Міністерство фінансів США розширило механізм, який передбачає накладання вторинних санкцій на осіб з третіх країн, які співпрацюють з підсанкційними особами з Росії.

Відвантаження СПГ із першої лінії заводу "Арктик СПГ-2" планувалося розпочати в грудні 2023 – на початку 2024 року. Запуск другої черги очікувався протягом 2024 року, третьої – у 2026 році.

Першу з трьох ліній нового LNG-заводу компанія запустила лише у грудні минулого року, але змушена була її зупинити через нестачу танкерів.

На початку вересня стало відомо, що рекордні збитки, західні технологічні санкції та відмова Китаю від нового контракту на російський газ зривають плани російського "Газпрому" щодо розробки арктичних родовищ.