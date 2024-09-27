Кабмін призначив головою Агентства відновлення ексмера Житомира Сухомлина

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Сухомлин призначений на нову посаду з випробувальним строком на три місяці, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, тиждень тому Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня це рішення підтримали депутати.

Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

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Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найєм написав заяву про звільнення після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.

Перед цим, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.