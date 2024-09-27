Кабмін призначив головою Агентства відновлення ексмера Житомира Сухомлина
Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє пресслужба Кабміну.
Сухомлин призначений на нову посаду з випробувальним строком на три місяці, зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, тиждень тому Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня це рішення підтримали депутати.
Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.
Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.
Найєм написав заяву про звільнення після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.
Перед цим, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.
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А більш ширше - поховав своє поличне майбутнє , т.як всіх собак (через хотєлки єрмакОПи ) повісять саме на нього і їх цих "собак" буде неиміряно -доказано "5 менеджерами" , прояких розповідав той ,хто розповідав розповіді і поки що продовжує розповідати далі.
Інших просто познімали мерів