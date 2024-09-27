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Новини
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Кабмін призначив головою Агентства відновлення ексмера Житомира Сухомлина

сухомлин

Кабінет Міністрів призначив головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього міського голову Житомира Сергія Сухомлина.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 27 вересня, повідомляє пресслужба Кабміну.

Сухомлин призначений на нову посаду з випробувальним строком на три місяці, зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, тиждень тому Сергій Сухомлин достроково склав повноваження міського голови. На позачерговій сесії Житомирської міської ради 19 вересня це рішення підтримали депутати.

Сухомлин був обраний на посаду міського голови Житомира у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

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Нагадаємо, 18 червня Кабінет Міністрів звільнив Мустафу Найєма з посади голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Найєм написав заяву про звільнення після того, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль відмовився погодити його відрядження для участі у Конференції з питань відновлення України у Берліні. Він також заявив про "системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати повноваження", а також про протидію органів владі роботі очолюваного ним агентства.

Перед цим, 9 травня, Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади посади віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Сам Кубраков заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" та очільник уряду Денис Шмигаль з ним це рішення не обговорювали.

Автор: 

Кабмін (7761) призначення (1144) Сухомлин Сергій (5) Агентство відновлення та інфраструктурних проєктів (70)


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Топ коментарі
+6
Большой любитель Лукашенко и специалист по постоянному перекладыванию тротуарной плитки! Дальше можно не продолжать. Мову, кстати, так и не выучил.
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27.09.2024 21:59
+6
Сухомлин вивів в лідери Житомир по допомозі ЗСУ. Міноборони і військокі адміністрації для нашої частини зробило просто ніх»я. Більшість дронів і РЕБів надав Житомир. Якщо він так само допомагатиме на новій посаді то б
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27.09.2024 22:54
+1
Пафосно, перед отставкой, про службу в ЗСУ! Но потом понятно, где Родине нужнее!
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27.09.2024 20:43
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27.09.2024 19:20 Відповісти
Большой любитель Лукашенко и специалист по постоянному перекладыванию тротуарной плитки! Дальше можно не продолжать. Мову, кстати, так и не выучил.
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27.09.2024 21:59 Відповісти
Жалкуватиме ,що повівся на розводняк від зелених _- це якщо коротко.

А більш ширше - поховав своє поличне майбутнє , т.як всіх собак (через хотєлки єрмакОПи ) повісять саме на нього і їх цих "собак" буде неиміряно -доказано "5 менеджерами" , прояких розповідав той ,хто розповідав розповіді і поки що продовжує розповідати далі.
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30.09.2024 11:14 Відповісти
Пафосно, перед отставкой, про службу в ЗСУ! Но потом понятно, где Родине нужнее!
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27.09.2024 20:43 Відповісти
Сухомлин вивів в лідери Житомир по допомозі ЗСУ. Міноборони і військокі адміністрації для нашої частини зробило просто ніх»я. Більшість дронів і РЕБів надав Житомир. Якщо він так само допомагатиме на новій посаді то б
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27.09.2024 22:54 Відповісти
Невже зелені купили його?
Інших просто познімали мерів
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28.09.2024 03:05 Відповісти
Я думаю що його поставили перед дуже поганим вибором!!!
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28.09.2024 10:28 Відповісти
Не знаю цього чоловіка, але не вірю, що зепройдисвіти призначать когось порядного. Врешті, порядна людина мала б сказати, йдіть у сраку, довбні.
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30.09.2024 09:28 Відповісти
Скажу так в его защиту: когда нарид по всей стране сидел без света, то в Житомире вообще отлючений не было. Это дорого стоит
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30.09.2024 11:39 Відповісти

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