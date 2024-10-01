БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
2 430 10

Запаси газу в українських сховищах перевищили 12,4 мільярда кубометрів

газу,сховище,псг,газосховище,підземне

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 1 жовтня перевищили 12,4 млрд куб.

Про це свідчать розрахунки галузевого видання ExPro.

Впродовж минулого опалювального сезону 2023-2024 років Україна використала близько 6,8 млрд куб м природного газу з підземних сховищ, цього опалювального сезону споживання газу очікується на рівні минулого.

Водночас, через збільшений видобуток природного газу "Укргазвидобуванням" та додатковий ресурс "Укрнафтобуріння" обсяги відбору газу зі сховищ можуть бути меншими.

Крім того, Україна має ще близько місяця до початку опалювального сезону для того, щоб накопичити додаткові обсяги газу в сховищах.

Читайте також: Через руйнування ТЕС "Нафтогаз" витратить менше газу для виробництва електроенергії взимку, – Чернишов

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" з початком вересня розпочала закачування природного газу з Європи, закупленого за кошти ЄБРР, для створення додаткових резервів на зиму. Протягом вересня компанія закачала до "митного складу" українських ПСГ близько 158 млн кубометрів газу. Очікується, що у жовтні обсяги закачування на митний склад зростуть.

"Нафтогаз України" планує накопичити щонайменше 13 млрд кубометрів газу у межах підготовки до наступного опалювального сезону. Це буде газ власного видобутку, запевняв голова компанії Олексій Чернишов.

Водночас він сподівався, що європейські компанії збільшать обсяги закачування газу до українських сховищ до вересня, попри російські атаки, мішенню яких зокрема стають об'єкти газової інфраструктури.

Нагадаємо, що в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. У квітні 2024-го країна почала новий сезон закачування газу до сховищ. 

Нагадаємо, в листопаді 2023 року Україна увійшла в опалювальний сезон із запасами до 16 млрд кубометрів газу. Загалом за час опалювального сезону з підземних сховищ України було відібрано 8,5 млрд кубометрів, із яких Україна використала 6,7 млрд кубометрів газу

Автор: 

газ (7954) газосховище (621) Нафтогаз (3324)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Потужно. Пам'ятаю часи, коли було 25-27.
показати весь коментар
01.10.2024 19:13
+2
Свинособаки це кацапи і ті, що перейшли на бік кацапів і робили все, що допомогло кацапу. Пропозиції були у 2019 році, але нарід 73% вибрав те, що вибрпав. Сьогодні вже пізно щось пропонувати, я констатую тільки факти і вони не на користь антимайданної влади.
показати весь коментар
01.10.2024 19:50
+1
Ну після таких новин, треба чекати ракетних ударів по газосховищам!
показати весь коментар
01.10.2024 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому завжди не кажуть чий це газ?
показати весь коментар
01.10.2024 18:57 Відповісти
точно не наш
показати весь коментар
01.10.2024 19:02 Відповісти
"На початок опалювального сезону, до жовтня, Україна планує закачати у сховища 15 мільярдів кубометрів газу, проте на випадок, якщо РФ припинить транспортування газу українською газотранспортною системою до Європи, зберегти тиск та пройти зиму дозволять запаси в 19 мільярдів кубометрів, заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі Українського радіо." Планували а закачають 15 а закачають 13?Че точно ПЕРЕМОГА а черговий про...об?
показати весь коментар
01.10.2024 18:58 Відповісти
Кращий показник наявності ресурсів в країні тепло світло і стабільність взимку й літом а все інше дратування кідарів.
показати весь коментар
01.10.2024 19:02 Відповісти
Завжди було до 20, а сьогодні 12,4 мільярдів. І кому тут потрібен газ, коли південь окупований, міста в Донецькій і Луганській областях розбиті і більше 8 мільйоні громадян виїхали в інші країни, щоб спасти себе і своїх дітей.
показати весь коментар
01.10.2024 19:07 Відповісти
Запропонуй щось,свинособака..
показати весь коментар
01.10.2024 19:26 Відповісти
Свинособаки це кацапи і ті, що перейшли на бік кацапів і робили все, що допомогло кацапу. Пропозиції були у 2019 році, але нарід 73% вибрав те, що вибрпав. Сьогодні вже пізно щось пропонувати, я констатую тільки факти і вони не на користь антимайданної влади.
показати весь коментар
01.10.2024 19:50 Відповісти
Потужно. Пам'ятаю часи, коли було 25-27.
показати весь коментар
01.10.2024 19:13 Відповісти
Ну після таких новин, треба чекати ракетних ударів по газосховищам!
показати весь коментар
01.10.2024 19:54 Відповісти
Нормально. Ще залишилося підляку чи бібізянці видати московитам коордінати.
показати весь коментар
02.10.2024 07:35 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 