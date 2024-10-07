Україна та Словаччина створять спільний енергетичний хаб, – Шмигаль

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Укрінформ.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону", – сказав голова уряду.

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". За його словами, завершити цей проєкт планують до кінця 2028 року.

"У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав", – наголосив очільник українського уряду.

Водночас він зауважив, що Україна вдячна Словаччині за енергетичну підтримку.

"Наголошу, що Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційно передачі електроенергії до України. Це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу", – додав Шмигаль.

Як повідомлялося, сьогодні, 7 жовтня, відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Під час зустрічі обговорювалося у тому числі питання продовження транзиту газу через Україну.

У цьому контексті Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати угоду на транзит газу з російським "Газпромом" після завершення строку її дії наприкінці цього року, однак готова і надалі виконувати свої зобов’язання із забезпечення енергобезпеки країн ЄС.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що планує переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.