Україна та Словаччина створять спільний енергетичний хаб, – Шмигаль

Шмигаль та Фіцо проводять переговори в Ужгороді

Україна та Словаччина домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив за результатами других міжурядових консультацій зі Словаччиною, передає Укрінформ.

"Ми домовилися про створення східноєвропейського енергетичного хабу, який має на меті використання газових сховищ, розбудову інтерконектора "Мукачево" та співпрацю по атомній індустрії. Це посилить не тільки енергетичну безпеку двох наших країн, а й безпеку всього східноєвропейського регіону", – сказав голова уряду.

Шмигаль додав, що в енергетичній сфері Україна та Словаччина також реалізують спільний проєкт з модернізації електричного інтерконектора "Мукачево – Вельке Капушани". За його словами, завершити цей проєкт планують до кінця 2028 року.

"У результаті ми розширимо наші експортно-імпортні можливості та зміцнимо енергетичну безпеку обидвох держав", – наголосив очільник українського уряду.

Водночас він зауважив, що Україна вдячна Словаччині за енергетичну підтримку.

"Наголошу, що Словаччина є другою країною за обсягами як аварійної, так і комерційно передачі електроенергії до України. Це дозволяє нам відповідати на енергетичні виклики воєнного часу", – додав Шмигаль.

Читайте також: Україна та Словаччина планують запустити потяги з Києва до Братислави, – Шмигаль

Як повідомлялося, сьогодні, 7 жовтня, відбулася зустріч прем'єр-міністрів України та Словаччини Дениса Шмигаля та Роберта Фіцо. Під час зустрічі обговорювалося у тому числі питання продовження транзиту газу через Україну.

У цьому контексті Шмигаль заявив, що Україна не буде продовжувати угоду на транзит газу з російським "Газпромом" після завершення строку її дії наприкінці цього року, однак готова і надалі виконувати свої зобов’язання із забезпечення енергобезпеки країн ЄС.

Раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що планує переконати Україну не припиняти транзит газу після завершення 2024 року, коли спливає термін дії угоди України з російським "Газпромом" про транзит.

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну?

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив переговори про транзит газу з Азербайджану до ЄС замість російського. Він уточнив, що угода про заміну російського газу азербайджанським є "однією з пропозицій", які зараз обговорюються.

Згодом президент Азербайджану Ільхам Алієв заявляв, що нібито Україна та ЄС звернулися до Азербайджану з проханням постачати природний газ до Європи через Україну після закінчення чинного контракту з Росією наприкінці 2024 року.

Водночас серпні російський "Газпром" під час візиту Путіна до Азербайджану підписав угоду "про розширення різнопланового стратегічного партнерства" з азербайджанською державною азербайджанською нафтовою компанією SOCAR. Тоді до складу російської делегації увійшли, зокрема, представники "Газпрому" на чолі з головою правління компанії Олексієм Міллером.

Читайте також: "Величезний ризик": Влада Австрії занепокоєна через можливе припинення транзиту російського газу через Україну

У червні Bloomberg із посиланням на джерела повідомляв, що дипломати ЄС ведуть переговори про збереження транзиту газу через Україну. Один із варіантів полягає в тому, щоб європейські компанії купували газ з Азербайджану і закачували його в російські трубопроводи, що йдуть до Європи через Україну. Наразі кілька держав Європи продовжують отримувати газ з Росії трубопроводом через Україну.

Своєю чергою німецьке видання Handelsblatt писало, що Єврокомісія також розглядає варіант збереження транзиту російського газу через Україну, але через європейського посередника, який купуватиме газ на російсько-українському кордоні та оплачуватиме його транзит через Україну.

Карочє, ми "сілаємо" на трубу ! Посади у нас не вічні, і треба косити бабло !
07.10.2024 16:34 Відповісти
Ось і основна причина зустрічі-шмигаль буде газ російський під етикеткою азербайжанського в словатчину гнати.Тому і шмигаль зустрічався,єрмак не хоче відсвічувати.Це вже бізнес на крові чи ще ні?
07.10.2024 16:39 Відповісти
нічого дивного - тандем кремлівських агентів
07.10.2024 16:41 Відповісти
на кордоні зі сторони рашки газ буде продавати азербайджан, а на кордоні зі сторони України - купувати словаччина. і ніякого "транзиту на крові" та співпраці з росією....
07.10.2024 16:49 Відповісти
Енергетичний хаб під назвою "РосУкренерго 2", на якму бабло будуть заробляти замість Фірташа і Ко хитрожомий ЗЕ і Ко
07.10.2024 16:51 Відповісти
Це все локшина для лохів. Фіцо продавлює новий контракт для раша-газу.
07.10.2024 17:21 Відповісти
Шміґоль дружбана собі знайшов....
Кур-р-рва...
07.10.2024 19:31 Відповісти
Новини для малохольних дебілів. Невже ця влада настільки зневажає своїх громадян, що відкрито бреше про якийсь азербайжанський газ в той час коли навіть діти вже знають що у азіків немає зайвого газу, а качать через Україну будуть парашний газ???
07.10.2024 20:52 Відповісти
ця влада настільки зневажає своїх громадян, що відкрито бреше

це не питання, це ствердження. вони на хвилі брехні прийшли у владу, вони ж продовжують брехати.
07.10.2024 21:01 Відповісти

