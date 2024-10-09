Росія від початку повномасштабної війни завдала по станціям "Укргідроенерго" понад 140 ракетних ударів

"Укргідроенерго" від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, крім підриву окупантами Каховської ГЕС, зазнало понад 140 російських ракетних ударів.

Про це заявив голова наглядової ради "Укргідроенерго" Валентин Гвоздій під час засідання Економічного та екологічного комітету ОБСЄ.

"Знищення Каховської ГЕС призвело до втрати 335 МВт відновлюваної енергетичної потужності, а також до погіршення водопостачання в регіоні. Зокрема, було втрачено 94% систем зрошення на Херсонщині, 74% – у Запорізькій області та 30% – на Дніпропетровщині. Загальна втрата становить 18 млрд кубометрів води, що еквівалентно двом рокам водопостачання для України", – розповів Гвоздій.

Він додав, що загальні збитки від ракетних ударів перевищують кілька мільярдів доларів, однак, попри ці масштабні руйнування, "Укргідроенерго" продовжує забезпечувати стабільність української енергосистеми.

За словами Гвоздія, компанія змушена змінювати свої плани розвитку і зосереджуватися на посиленні безпеки інфраструктури, використовуючи досвід Південної Кореї та Японії, які також стикалися з агресією сусідніх країн.

Наприкінці серпня повідомлялося, що "Укргідроенерго" готується до використання 200 млн євро, надходження яких очікують у рамках кредитної угоди між Європейським банком реконструкції та розвитку та урядом Італії.

У червні повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення РФ державне "Укргідроенерго" втратило близько 45% генерації своїх гідроелектростанцій.

За даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".