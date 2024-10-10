Румунія заборонила імпорт курятини, яєць, зерна та цукру з України без ліцензії

Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких необхідна ліцензія.

Як пише Euractive, відповідне рішення уряд ухвалив після скарг місцевих фермерів на низькі ціни на українську продукцію, передає Укрінформ.

За словами міністра сільського господарства Флоріна Барбу, румунські виробники м'яса птиці стикаються з "серйозною проблемою" через імпорт українських яєць і м'яса птиці, які продаються за цінами, набагато нижчими за собівартість румунського виробництва.

Після обговорень з представниками птахівничого сектору, уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії.

До цього списку також потрапили зернові, насіння, борошно та цукор.

Як член Євросоюзу, Румунія повинна дотримуватися певних виробничих вимог у секторі птахівництва, що робить витрати "на 30% вищими, ніж в Україні", додав Барбу.

При цьому, він наголосив, що заборони на імпорт українських яєць та м'яса птиці немає.

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Після того, як у вересні 2023 року Єврокомісія вирішила не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС, Румунія запровадила ліцензії на імпорт зернових та олійних культур з України та Молдови.

Згідно з цим рішенням, лише румунські компанії, що займаються виробництвом олії та жирів, борошномельним виробництвом, виробництвом кормів для тварин та тваринництвом, мають право імпортувати сільськогосподарську продукцію з України або Молдови.

Як повідомлялося, у травні Рада Євросоюзу остаточно затвердила продовження призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів.