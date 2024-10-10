Росія обманом вербує жінок із Африки для збору дронів, – АР

Близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані – ключовому російському виробництві дронів.

Про це йдеться в розслідуванні видання АР, передає Укрінформ.

Африканки, завербовані на роботу в Росії, кажуть, що їх обманом змусили збирати безпілотники для використання у війні проти України.

За даними розслідування, оголошення в соціальних мережах обіцяли молодим африканським жінкам безкоштовний квиток на літак, гроші та "пригоди" в Європі. Доя цього потрібно було лише пройти комп'ютерну гру та тест на знання російської мови зі 100 слів.

Але замість того, щоб навчатися за програмою стажування, жінок привезли до Татарстану, де вони дізналися, що працюватимуть на заводі з виробництва зброї, збираючи тисячі іранських ударних безпілотників для запуску в Україну.

"Компанія займається лише виробництвом дронів. Нічого іншого", – розповіла одна з опитаних жінок.

Робітники перебувають під постійним наглядом у гуртожитках і на роботі, мають 12-годинний робочий день, а зарплата менша, ніж очікувалось, – це підтвердили три інші жінки, опитані АР.

"Керівництво заводу, очевидно, намагається перешкодити африканським жінкам виїхати, хоча деякі з них, за повідомленнями, виїхали або знайшли роботу в інших регіонах Росії", – пише видання.

Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили у Росії, Кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської країни Шрі-Ланка.

Для цього була створена онлайн-програма рекрутингу під назвою Alabuga Start. Російські чиновники також відвідали понад 26 посольств у Москві, щоб просувати цю програму.

Згідно з оголошеннями, спочатку Alabuga Start обіцяла новобранцям $700 на місяць, але згодом ця цифра зменшилась до "понад $500".

На сторінці програми у Facebook йдеться про те, що в першій половині цього року було прийнято на роботу 182 жінки, переважно з країн Центральної та Східної Африки. Програма також проводить набір у Південній Америці та Азії, "щоб допомогти жінкам розпочати свою кар'єру".

За словами прессекретарки Управління Верховного комісара ООН з прав людини Равіни Шамдасані, дії Росії "потенційно можуть відповідати критеріям торгівлі людьми, якщо вербування відбувається шахрайським шляхом, а метою є експлуатація".

Що таке економічна зона "Алабуга"

Особлива економічна зона "Алабуга" була створена в 2006 році для залучення бізнесу та інвестицій в Татарстан. Зона швидко розширилася після вторгнення Росії, і, як свідчать супутникові знімки, частина підприємств переключилася на військове виробництво.

Спочатку Іран відправлялв безпілотники Shahed-136 до Росії в розібраному вигляді, але згодом виробництво було перенесено на "Алабугу". Зараз "Алабуга" є головним російським заводом з виробництва безпілотників.

Проблеми з роботою в Росії

Як повідомлялося, компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Окрім того, в Росії різко зріс попит на працю неповнолітніх – так, із січня по червень цього року компанії надіслали понад 3 млн запрошень на роботу молодим людям віком від 14 до 18 років, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Заклади громадського харчування в Росії своєю чергою зіткнулися з "катастрофічним" дефіцитом кадрів на тлі демографічної кризи та відтоку мігрантів.

У вересні стало відомо, шо в Росії продовжує зростати дефіцит водіїв вантажного транспорту. Так, за січень-серпень попит на них збільшився на 58% у річному вираженні, тоді як кількість претендентів зросла лише на 6%.

Наприкінці липня Центробанк Росії заявив, що забезпеченість кадрами в Росії за другий квартал оновила черговий мінімум за всю історію спостережень.

Причинами назвали демографію та війну, і обидва фактори погіршуються.

У середині червня цього року повідомлялося, що торгівельні мережі в Росії зіткнулися із рекордним за останні 20 років дефіцитом кадрів.

У квітні стало відомо, що російська влада спростить умови залучення працівників до понаднормової роботи в умовах рекордного дефіциту кадрів.

За оцінками російського Центробанку, забезпеченість кадрами в Росії у першому кварталі 2024 року впала до мінімуму за всю історію спостережень. Серед причин дефіциту персоналу: збільшення армії, збільшення кількості робочих місць у ВПК, демографія та від'їзд із країни.

Водночас Росія втрачає трудових мігрантів через зменшення заробітків внаслідок падіння рубля.