"Укрзалізниця" продовжує бити рекорди вантажних перевезень: у лідерах по експорту – аграрії та металурги

Протягом дев'яти місяців поточного року залізницею перевезено 131,9 млн тонн вантажів, що на 23,3% більше показника аналогічного періоду торік. Це рекордний показник обсягу перевезення вантажів за дев'ять місяців залізничним транспортом за період повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов під час засідання Експортного офісу при "Укрзалізниці", передає Rail.Insider.

Так само рекордним є і показник перевезення вантажів в експортному сполученні. Зокрема, в січні-вересні залізницею експортовано 63,9 млн тонн вантажів, що на 66,4% перевищує показник аналогічного періоду торік.

Окрім того, є ще два рекорди за підсумками вересня: так, за дев'ять місяців перевезено 30,1 млн тонн зернових вантажів, із них на експорт – 25,8 млн тонн.

"Це історичний рекорд з перевезення зернових вантажів за дев'ять місяців, як у загальному обсязі, так і на експорт", – підкреслив Ткачов.

Перевезення на експорт руди за дев'ять місяців становило 25,2 млн тонн: обсяг зріс удвічі порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Також демонструє збільшення і перевезення чорних металів: за дев'ять місяців їх транспортовано майже 4 млн тонн, це на 18,5% більше, ніж торік.

Перше півріччя "Укрзалізниця" закінчила з прибутком у майже 3 млрд грн.

Втім, пізніше керівник компанії Євген Лященко заявив, що до кінця року компанія отримає збиток у понад 2 млрд грн. Чому очікуються збитки, якщо обсяги перевезень постійно зростають, він не пояснив. Натомість запропонував "гармонізувати" тарифи на вантажні перевезення, які призведуть до чергового здорожчання – після рекордного зростання на 70% під час війни.

Своєю чергою виробники будівельних матеріалів заявили, що у випадку гармонізації тарифів, вартість будівельних матеріалів в Україні стрімко зросте.