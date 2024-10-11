Найбільше нові авто купують у Києві та ще чотирьох регіонах: які моделі – найпопулярніші

У вересні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були Київ, а також Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% вересневих продажів нових легковиків.

Зокрема, за місяць у столиці придбали 1987 автівок (на 2% більше, ніж торік). На Київщині було зареєстровано 559 авто (+9%).

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 356 автомобілів (-18%), Харківщини – 330 (+16%), Львівщини – 293 (-2%).

Бестселером вересня на ринку нових авто Києва, Київської та Львівської областей був Renault Duster.

На Дніпропетровщині лідерська позиція належала кросоверу Mazda CX5, на Харківщині – Citroen C-Elysee.

Як повідомлялося, у вересні попит на нові авто різко обвалився, українці придбали 5,7 тис. нових легковиків, що на 30% менше, ніж у серпні. Загалом із січня по вересень 2024 року українці придбали 53 тис. нових легкових авто, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, ініціатива уряду запровадити військовий збір у розмірі 15% на придбання автомобілів спричинила ажіотажний попит на нові авто у липні. При цьому у серпні в Україні було зареєстровано понад 8,1 тис. нових легкових авто. Це рекордний показник продажів нових легковиків за останні 32 місяці.

Як повідомлялося, у серпні українці витратили на придбання нових легкових авто майже 15 млрд грн, що на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем.